Valioliigapelaajat perustivat taistelurahaston koronavirusta vastaan

Valioliigapelaajat perustivat keskiviikkona rahaston Britannian terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n avustamiseksi. Rahasto on pelaajien vastaus liigan johdon esittämään pelaajapalkkioiden 30 prosentin palkkaleikkaukseen.

Pelaajayhdistys ja pelaajat vastustavat palkkaleikkausta sillä perusteella, että siitä seuraisi myös verokertymän supistuminen.

Pelaajien #PlayersTogether-rahaston tehtävä on ”auttaa NHS:n henkilökuntaa, joka työskentelee puolestamme koronanvirustaistelun eturivissä”.

Sosiaalisessa mediassa muiden muassa Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson, Tottenhamin Harry Kane ja Arsenalin Pierre-Emerick Aybameyang vahvistivat rahaston perustamisen.

Pelaajien palkkaleikkauksesta nousi Britanniassa suuri kohu viime viikonloppuna. Palkkaleikkaukset on toteutettu Euroopan mantereen suurseuroissa, ja Valioliigan johdon ehdotus ennätti saada yleisön tuen myös Britanniassa.

Rooney puolusti pelaajia

Valioliigan pelaajat joutuivat ehdotuksen jälkeen lujaan paineeseen, vaikka he olivat samaan aikaan oma-aloitteisesti ideoimassa tukirahastoaan.

Tilannetta pahoitteli muiden muassa Derbyn hyökkääjä Wayne Rooney Sunday Timesin kolumnissaan.

– Liigajohdon esitys asetti meidät mahdottomaan tilanteeseen. Oli omituista, että tätä asiaa ei voitu ensin käsitellä sisäisesti. Julkistamisen jälkeen asenneilmasto on sellainen, että ”rikkaat pelaajat kieltäytyvät palkkaleikkauksesta”, Rooney harmitteli kolumnissaan.

Pelaajat vetosivat verokertymän pienentymisen lisäksi siihen, etteivät kaikki pelaajat ole asemassa, jossa 30 prosentin palkkaleikkaus on toteutettavissa.

– Palkkaleikkaukset olisi pitänyt tehdä tapauskohtaisesti taloustilanteen mukaan, Rooney korosti.

Kiitokset ministeriltä

Britannian terveysministeri Matt Hancock vetosi viime viikolla pelaajiin, jotta he hoitaisivat osansa koronaviruskamppailussa. Keskiviikkona hän kiitteli pelaajia rahaston perustamisesta.

– Lämmin kiitos pelaajien sydämellisestä ratkaisusta ryhtyä NHS:n tueksi. Tällä ratkaisulla tekin hoidatte osuutenne tässä työssä, Hancock tviittasi.

Britanniassa oli todettu Worldometers-sivuston mukaan lähes 61 000 koronavirustartuntaa torstaiaamuun mennessä. Virustautiin kuolleiden lukumäärä oli 7 097.

https://twitter.com/matthancock?lang=fi

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

Kuvat: