Valmet valmistautuu lomautuksiin, arvioitu tarve 200 työntekijää

Teknologiayritys Valmet aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista Suomessa. Yhtiö arvioi, että lomautustarve on noin 200 henkilöä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

Neuvottelujen piirissä ovat Palvelut-liiketoimintalinjan ja sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueorganisaation henkilöstö. Niissä työskentelee yhteensä 1 700 ihmistä. Kaiken kaikkiaan Valmetilla on Suomessa noin 5 150 työntekijää.

Koronaviruspandemia on vähentänyt työtarvetta yhtiössä maailmanlaajuisesti. Asiaan on pyritty reagoimaan esimerkiksi ohjaamalla työntekijöitä muihin tehtäviin sekä pitämällä rästiin kertyneitä lomapäiviä. Yt-neuvotteluilla yhtiö reagoi edelleen vähentyneeseen työmäärään sekä varautuu pandemiasta liiketoiminnalle aiheutuvien vaikutusten mahdolliseen laajentumiseen.

Valmet kertoo, että pandemia luo epävarmuutta sen toimintaympäristöön. Yhtiö arvioi kuitenkin kohtaavansa tilanteen kestävältä pohjalta sen viime vuosien vahvan kehityksen ansiosta.

