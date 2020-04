Valtionjohto huolissaan suomalaisten henkisestä kriisinkestävyydestä koronapandemiassa

Hallitus on yhdessä presidentti Sauli Niinistön ja kansalaisjärjestöjen kanssa avannut Suomi toimii -kampanjan, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten henkistä kriisinkestävyyttä koronapandemian jatkuessa.

Presidentti Niinistön mukaan jokainen suomalainen on kriisissä toimija, jonka käyttäytymisestä riippuu paljon. Niinistö kehotti kansalaisia noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä.

Hallitus kokoontuu ensi viikolla keskustelemaan koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten tulevaisuudesta.

STT