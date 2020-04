Valtiovarainministeri Kulmuni HS:lle koronaviruskriisistä: Hallitusohjelmalta lähtenyt taloudellinen pohja

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että koronaviruksen taloudellisten vaikutusten myötä hallitusohjelmalta on lähtenyt taloudellisesti pohja pois ja ohjelma pitää kirjoittaa talouden osalta uudelleen.

Hänen mukaansa myöskään niitä menolisäyksiä ei voi tehdä, joita on ajateltu tehtävän.

Ministeri arvioi, että koronavirus voi aiheuttaa syvemmän kriisin kuin 1990-luvun lama. Ratkaisevaa on, kuinka kauan Suomi ja maailma pysyvät suljettuina.

– Jos se menee selvästi pidemmälle kuin kolme kuukautta, niin se on monelle taloudelliselle toiminnalle the end (loppu), eikä se koske vain Suomea vaan Saksaa ja muita maita. Jokainen ihminen voi vaikuttaa rajoitustoimien pituuteen tottelemalla ohjeita ja rajoituksia. Nythän vaikuttaa siltä, että ne ovat jo purreet, ministeri sanoo.

– Taloudenkin osalta aivan keskeistä on, että koronavirustestausten määrää lisätään massiivisesti, jotta tietäisimme tarkalleen, miten sulkutoimet ovat vaikuttaneet. Se taas mahdollistaa tiedon, milloin voimme alkaa asteittain purkamaan rajoitteita.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006464515.html?ref=rss

STT

