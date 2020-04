Valtiovarainministeriön kansliapäällikkönimitystä odotetaan viimein tänään

Valtioneuvoston on määrä päättää tänään, kenestä tulee valtiovarainministeriön kansliapäällikkö.

Tärkeän viran täyttäminen on kestänyt pitkään. Mediatietojen mukaan viivästyksen ovat aiheuttaneet muun muassa poliittiset erimielisyydet.

Kansliapäällikön nimitys piti tehdä jo viime viikon valtioneuvoston istunnossa, mutta se vedettiin viime tingassa pois. Syyksi kerrottiin, että puolueet haluavat käydä läpi huolellisesti nimityksen perusteet.

Tehtävään on ollut vahvasti ehdolla alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Aiemmin Nerg on työskennellyt muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä. Tiettävästi Nerg ei ole ollut päähallituspuolue SDP:n suosikkiehdokas.

Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi. Häntä on yleisesti pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu johtaa valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Virkaa hakeneista on Nergin lisäksi tehtävään haastateltu Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala sekä kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

STT

