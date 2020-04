Valtiovarainministeriön kansliapäällikön valinta tänään jälleen esillä valtioneuvostossa

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön valinta on jälleen tänään esillä valtioneuvoston kokouksessa.

Valintaprosessi on edennyt takellellen, sillä hallituksen riveissä on ilmennyt vastustusta valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) esittämää Päivi Nergiä kohtaan.

Viikko sitten olleessa valtioneuvoston kokouksessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) pysäytti asian käsittelyn ilmoittamalla, että hän haluaa asiaa koskevat asiakirjat perehdyttäväkseen.

Kansliapäällikön nimitys piti tehdä jo pari viikkoa sitten valtioneuvoston istunnossa, mutta tuolloin se vedettiin pois esityslistalta viime tingassa. Tuolloin syyksi kerrottiin, että puolueet haluavat käydä läpi huolellisesti nimityksen perusteet.

Nerg toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä.

Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi. Häntä on yleisesti pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu johtaa valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Paljon porua

Nerg on aiemmin työskennellyt muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä. Hänen nimityksensä Hetemäen seuraajaksi on herättänyt jo ennalta paljon porua.

Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Nergin talousosaaminen on muita hakijoita heikompaa.

Virkaa hakeneita haastateltuja ovat Nergin lisäksi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala sekä kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.), joka ennen kansanedustajan uraa toimi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtajana.

Toisaalta Nergillä on katsottu olevan hyvin kansliapäällikön virassa tarvittavaa johtajakokemusta.

Nergin nimitystä on vastustettu ennen muuta SDP:ssä. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että SDP:n puoluehallitus päätti viime viikolla, ettei Nergin nimitystä kansliapäälliköksi voida hyväksyä. Lehden mukaan puolueen puheenjohtaja Antti Rinne olisi ottanut nimitysasian esille poliittisessa tilannekatsauksessaan ja todennut, ettei puolue voi hyväksyä Nergin nimitystä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ollut paikalla puoluehallituksen kokouksessa.

Tavallisesti hallituksen tekemät virkanimitykset eivät kuulu puolueiden päätäntäelimille.

Sote-menneisyys kummittelee

Nergin nimi on ollut viime aikoina esillä myös eduskunnan tiedonsaantioikeuteen liittyvässä keskustelussa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista.

Nerg oli viime hallituskaudella keskeisessä roolissa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-uudistuksen valmistelussa. Juuri sote-uudistukseen liittyvä tiedonsaanti on yksi perustuslakivaliokunnan selvityspäätöksessä mainituista asioista.

https://www.hs.fi/junkkari/art-2000006489922.html

STT

Kuvat: