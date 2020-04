Vapaa-ajan matkustuksen vapautumista saadaan odottaa pisimpään, kun koronarajoitusten purku alkaa

Vapaa-ajan matkustus vapautunee viimeisenä, kun koronavirustilanteen vuoksi asetettuja tiukennuksia EU:n sisä- ja ulkorajojen valvontaan puretaan, arvioi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Rajaliikenteestä keskusteltiin EU-maiden sisäministerien tämänpäiväisessä videokokouksessa. Ohisalon mukaan Suomi kannattaa rajoitusten purkamista pienin askelin.

– Ei voida tehdä kerralla tätä ja tämä on hyvin vahvasti myös EU-tasolta tuleva näkemys, Ohisalo sanoo.

Ensimmäiseksi liikkumista helpotettaisiin todennäköisesti kriittisten alojen työntekijöille ja esimerkiksi maatalouden kausityöntekijöille. Todennäköistä on, että liikenne avautuisi myös ensin EU:n sisärajoilla ja myöhemmässä vaiheessa ulkorajoilla.

– Viime vaiheessa tällainen vapaa-ajan matkustus olisi sitten mahdollista, Ohisalo ennakoi.

Rajojen valvontaan liittyvät päätökset tehdään kansallisella tasolla. Ohisalon mukaan Suomen hallitus keskustelee jatkotoimista lähipäivinä. Nykyiset rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 13.5. asti.

Yhtenäistä aikataulua vaikea linjata

Tarkkaa aikataulua tiukennusten purkamiselle sisäministeri ei kuitenkaan vielä pysty antamaan. Ohisalo korostaa, että pitkälti kyse on siitä, miten koronavirustilanne kehittyy eri maissa.

– Jos tiedetään, että naapurivaltiossa tilanne on helpottamaan päin ja samoin omassa maassa, niin totta kai silloin tulee helpommaksi, että vaikka näiden valtioiden välillä niitä rajoituksia voitaisiin lähteä purkaa nopeammin.

Ohisalon mukaan Suomen osalta keskeistä on pohtia muun muassa sitä, miten esimerkiksi Viron ja Suomen välillä liikkuvat työntekijät pääsisivät kulkemaan jouhevammin.

Yhtenäisen aikataulun linjaaminen EU-tasolla olisi Ohisalon mukaan vaikeaa, koska eri maiden tilanteet ja valitut strategiat koronaviruskriisistä selviämiseen ovat hyvin erilaisia.

