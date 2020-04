Vapusta tulossa kolea, luntakin voi sataa pohjoisessa

Sää on Suomessa vappuaattona ja vapunpäivänä enimmäkseen poutainen, mutta varsin kolea, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjoisessa voi tulla yksittäisiä lumikuuroja, länsirannikolla voi puolestaan sadella vapunpäivänä vettä.

Lämpötila ei nouse päivällä yli 10 asteen edes etelässä, vappuyö on laajoilla alueilla selkeä ja kylmä.

– Metsä- tai ruohikkopalovaroituksia on monin paikoin voimassa maan etelä- ja keskiosissa, mikä kannattaa ottaa huomioon, sanoo tiedotteessa päivystävä meteorologi Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuisin yleensä noin 10-15 astetta etelässä ja maan keskiosassa. Pohjoisessa liikutaan pääosin 5-10 asteen välillä.

Viime vappu oli Etelä- ja Itä-Suomessa hieman tavanomaista lämpimämpi. Lämpötila kohosi aattona etelässä noin 15 asteeseen, paikoin sen ylikin.

Lunta oli viime vappuna lähinnä Koillismaalla ja Lapissa muutama kymmenen senttiä.

STT

Kuvat: