Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä kasvoi 97:llä

Suomessa on varmistettu 3 161 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 97 tartunnalla.

THL kertoo ajantasaiset valtakunnalliset luvut uusista kuolemantapauksista myöhemmin päivällä. Eilen maanantaina koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 59.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoi aamulla, että Etelä-Savossa on tapahtunut alueen ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus pääsiäisen aikana.

STT

