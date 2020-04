Vehasen sahan tulipalossa miljoonavahingot, Tony Pelander uskoo uuden hallin rakentamiseen

Salolaisen Vehasen sahan keskeinen ja tärkein tuotantorakennus tuhoutui täysin tulipalossa tiistai-iltana. 1 500 neliön kaksikerroksisessa tuotantohallissa sijaitsivat salvoslinja, pakkaamo ja varastotiloja.

– Tilanne on katastrofaalinen. Talotuotantoa näissä tiloissa ei pystytä jatkamaan, mutta uskon ja toivon, että uusi halli saadaan rakennettua,

Tony Pelander kuvasi tilannetta illalla.

Pelander on yksi kolmesta sahan omistajasta ja hallituksen puheenjohtaja.

Hän kertoi, että neuvottelut kahden muun omistajan, salolaisen Lasse Jokisen ja sauvolaisen Pertti Huuhkan sekä henkilökunnan ja vakuutusyhtiön kanssa käynnistetään heti keskiviikkona.

– Todennäköistä on, että vahingot ovat suuremmat kuin vakuutukset. Arvioin vahinkojen olevan kahden miljoonan luokkaa.

Tuleviin päätöksiin vaikuttaa muun muassa se, missä kunnossa hallin perustus on.

Yksi asia Pelanderia lohduttaa.

– Pääasia on, että kukaan ei kuollut tai loukkaantunut.

110-tien varressa Kruusilassa sijaitsevan saha-alueen höyläämö ja saharakennus samoin kuin puutavarakatokset säilyivät. Saharakennuksessa ei ole viime vuosina sahattu, vaan sahatavara on ostettu valmiina.

Vehasen saha valmistaa hirsisiä omakotitaloja, lomakoteja, saunoja ja pikkumökkejä. Päämarkkina-alueena on Etelä-Suomi ja yksittäisiä vientiprojekteja on ollut Englantiin ja Sveitsiin.

– Vehanen on hyvä brändi. Meillä oli juuri hyvät neuvottelut käynnissä siitä, miten markkinointia lisätään pääkaupunkiseudulla. Ala on kilpailtu, mutta väitän, että ekologinen hirsirakentaminen uusilla tekniikoilla on nousussa, Tony Pelander toteaa.

Työpäivä hallissa oli päättynyt kello 16 ja työntekijät olivat lähteneet kotiin.

– Kaikki oli silloin hyvin. Kun sain soiton palosta ja tulin paikalle Salosta, täällä oli täystuho, toimitusjohtaja Matti Lehtola kertoi.

Vehasen sahalla on seitsemän työntekijää.

– Kun yksi yö on välissä, lähdemme suunnittelemaan tulevaisuutta porukan kanssa, Lehtola sanoi.

Pelastuslaitoksen tullessa rakennus oli ilmiliekeissä

sai hälytyksen tulipalosta tiistaina kello 18.10. Hätäilmoituksen mukaan teollisuusrakennuksen katonrajassa näkyi liekkejä.

Palo levisi voimakkaasti, ja pelastusyksiköiden tullessa paikalle rakennus oli ilmiliekeissä.

– Haasteellinen tehtävä kokonsa ja materiaalinsa ansiosta. Puupölyä, purua ja puuainesta oli paljon, päivystävä pällikkö Mika Viljanen pelastulaitokselta kertoi.

Noin kello 21 tilanne rauhoittui ja paikalla aloitettiin jälkivartiointi, joka jatkettiin aamuun asti.

Viljanen arvioi suurpalon sammutustehtävissä olleen kaikkiaan noin 80 palomiestä ja noin 20 ajoneuvoa Varsinais-Suomen alueelta.

Poliisin tiedotteen mukaan tekninen ja taktinen tutkinta palon syttymissyyn selvittämiseksi käynnistyy pelastus- ja raivaustöiden päätyttyä aikaisintaan keskiviikkona.

Tiedotteen mukaan palon syttymissyytä on liian aikaista arvioida.

Vehasen sahalla roihusi tulipalo myös 20 vuotta sitten

Rauni Vehanen perusti Vehasen Sahan vuonna 1947. Sahayrittäjä Vehanen kiersi yrityksen alkuaikoina siirrettävän kenttäsirkkelin kanssa siirtolaisten talotyömailla.

Hirsitalojen valmistajana Vehasen Saha aloitti vuonna 1963. Vehanen toimi pitkään yrityksen toimitusjohtajana ja yhtiön hallituksen jäsenenä kuolemaansa 2002 asti. Toimitusjohtajuuden Rauni Vehanen oli siirtänyt pojalleen Hannu Vehaselle vuonna 1991.

Vehasen Saha aloitti viennin 1977, ja 1980-luvulta lähtien Japanista tuli yrityksen tärkein vientimaa. Parhaimmillaan viennin osuus Vehasen Sahan liikevaihdosta oli 75 prosenttia.

Mainetta Japanissa tuli, kun Vehasen Sahan hirsitalon kerrottiin kestäneen Hokkaidon maanjäristyksen.

– Hirsitalojen vieminen meriteitse Japaniin maksaa vähemmän kuin maanteitse Ivaloon, Hannu Vehanen sanoi Vehasen Sahan 60-vuotisjutussa huhtikuussa 2007.

Tuolloin Vehasen Saha allekirjoitti vientisopimuksia ympäri maailman, ja yrityksen hirsitaloja myytiin 11 kielellä.

Vehasen Sahalla syttyi tulipalo 15. huhtikuuta 2000. Tuolloin tulipalo tuhosi yrityksen saharakennuksen. Palo aiheutti yritykselle miljoonan markan vahingot. Palo syttyi kytemään jääneestä hitsauskipinästä. Paloa oli sammuttamassa Salon alueen palokunnista noin 30 yksikköä.

– Se oli surkea tilanne. Rakennus savusi voimakkaasti, mutta liekit eivät vielä lyöneet ulos, paloautojen kintereillä paikalle ehtinyt Hannu Vehanen kertoi.

Vuoden 2010 lopulla Vehasen Saha ajautui konkurssiin. Syy oli Japanin jenin arvon heikkenemisessä 2000-luvulla.

Vehasen Saha yritti korvata tyrehtynyttä Aasian-vientiään lisäämällä markkinointia Venäjällä, mutta tavoitteet eivät täyttyneet. Lisäksi maailmantalouden romahdusta seurannut lama pahensi yrityksen tilannetta entisestään.

Vuoden 2011 alussa Vehasen Sahan konkurssipesä myi yrityksen kiinteistöt sekä käyttö- ja vaihto-omaisuuden Vehasen Talot Oy:lle, joka jatkoi hirsitalovalmistusta tutulla paikalla vanhan ykköstien varrella. Uudet osakkaat olivat salolaiset Tony Pelander ja Lasse Jokinen sekä sauvolaiset Pertti ja Perttu Huuhka sekä Markku Koski Koskelta.

Hannu Vehanen jatkoi uudessa yrityksessä myyntitehtävissä.

– Nämä kaksi kuukautta konkurssin jälkeen ovat olleet elämäni pisimmät. Samalla tuntuu kuitenkin siltä, että ratkaisu löytyi nopeasti.

Nykyään yritys valmistaa hirsimökkejä, mökkien laajennuksia, piharakennuksia, saunoja ja omakotitaloja ja myy niitä pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueelle.