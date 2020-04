Venäjällä jo 47 000 koronvirustartuntaa, Espanjassa alle 400 kuollutta

Venäjällä uusien koronavirustartuntojen määrä on viranomaisten mukaan lisääntynyt vuorokaudessa 4 268:lla, kertoo venäläismedia. Uutistoimisto Interfaxin mukaan tartuntoja on rekisteröity nyt yli 47 000. Koronaviruskuolemien määräksi ilmoitetaan 405.

Lähes puolet eli noin 2 000 uusista ilmoitetuista tartunnoista on Moskovasta.

Sunnuntaina Venäjällä kerrottiin vuorokauden aikana todetun noin 6 000 uutta koronavirustapausta.

Venäjällä on yli 140 miljoonaa asukasta.

”Tämä on hyvin rohkaiseva luku”

Espanjassa on kuollut viimeisen 24 tunnin aikana kaikkiaan 399 koronapotilasta, maan terveysviranomaiset kertoivat maanantaina. Vuorokautta aiemmin kuolleita oli 410.

– Vaikka luku on vain hieman pienempi kuin sunnuntaina, antaa se toivoa. Tämä on hyvin rohkaiseva luku, sanoi terveysministeriön edustaja Fernando Simon.

Kaikkiaan Espanjassa on vahvistettu 20 852 koronaviruksen kuolonuhria.

Koronatartunnan saaneiden määrä Espanjassa on noussut yli 200 000:n rajan, kun vahvistettuja tapauksia on 200 210.

Espanjassa on vahvistettu toiseksi eniten tartuntoja koko maailmassa. Eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa.

Viime viikkoina Espanjassa on lisätty testausten määrää, ja nyt vuorokaudessa testataan noin 40 000 koronanäytettä.

Espanjan viranomaiset ilmoittivat lauantaina, että liikkumisrajoituksia jatketaan toukokuun 9. päivään asti. Espanjan rajoitukset ovat olleet ankarimpien joukossa koko Euroopassa.

