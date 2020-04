Venäjällä jo lähes 63 000 koronatartuntaa, kuolleita yli 550

Venäjällä on rekisteröity 4 774 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on jo lähes 63 000. Viruksen seurauksena on kuollut 555 ihmistä. Kuolleiden määrä kasvoi eilisestä 42:lla, kertoo Moscow Times.

Väestöön suhteutettuna Venäjällä on kuollut koronavirukseen neljä ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 27.

Venäjän tartunta- ja kuolleisuuslukuja on epäilty laajalti aivan liian pieniksi muun muassa byrokratian ja huonon hallinnon vuoksi.

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/23/russias-coronavirus-cases-rise-by-4774-bringing-total-past-60k-a69710

STT

