Espanjan koronakuolemat kääntyivät taas nousuun

Espanjassa on uuden koronviruksen seurauksena ilmoitettu vuorokauden aikana kuolleen 743 ihmistä. Kuolleiden määrä kääntyi nyt nousuun neljän perättäisen päivän laskun jälkeen, kertoo El Pais.

Eilen Espanjan viranomaiset kertoivat yhteensä 637 ihmisen kuolleen covid 19 -tautiin. Espanjassa koronaan on kuollut jo liki 13 800 ihmistä.

Espanjan viranomaiset muistuttivat, että lukumäärän kasvuun vaikuttaa myös se, että mukana on viikonlopun kuolemantapauksia, joista saatiin tiedot vasta nyt.

Venäjällä yli tuhat uutta tartuntaa

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on nyt lähes 7 500, kertoo uutistoimisto Tass. Lisäystä eilen ilmoitettuun tartuntojen määrään kertyi yli 1 100 tapausta.

Maan koronakriisikeskuksen mukaan Venäjällä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 58 ihmistä. Sekä tartuntojen että kuolleiden määrän uskotaan olevan paljon suurempi.

Vain neljä Venäjän yli 80 alueesta ei ole toistaiseksi raportoinut tartuntatapauksista.

https://elpais.com/sociedad/2020-04-07/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html

https://tass.com/society/1141083

STT

