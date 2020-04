Venäjän sairaaloissa huutava pula suojavarusteista – lääkäri suojautuu koronalta inkivääriteellä, kun ei muutakaan ole

Kun venäläislääkäri Olga kuuli, että kollega klinikalla Mytistshissä Moskovan liepeillä on saanut koronatartunnan, hän ei juuri yllättynyt. Lääkärien suojavarusteet ovat puutteellisia, karanteenimääräykset mitä sattuu ja hoitohenkilökuntaa aivan liian vähän.

– Me kaikki olimme olleet tekemisissä hänen kanssaan, mutta klinikan johto ei pannut ketään karanteeniin. Ja jos olisivat panneet, jäljellä ei olisi ollut enää ketään tekemään töitä, Olga huokaa

Olga ei käytä haastattelussa oikeaa nimeään, koska pelkää työpaikkansa puolesta.

– Saamme vain yhden kertakäyttömaskin päivässä, vaikka suojain pitäisi vaihtaa aina kahden tunnin välein. Meidän on pakko ostaa suojaimia ja hanskoja omilla rahoillamme, tai valmistaa ne itse, Olga tuskailee.

Valkoisia kokosuojapukuja, joita monet ulkomaiset lääkärit käyttävät koronapotilaita hoitaessaan, Olga ei ole koskaan itse nähnyt käytössä.

Nyt Olga yrittää suojautua tartunnalta juomalla paljon teetä, joka on höystetty inkiväärillä ja sitruunalla.

– En voi tehdä mitään muuta.

Auttajasta tulee tartuttaja

Lääkärien Action-etujärjestön johtoon kuuluvan Andrei Konovalin mukaan Venäjän kaikilla alueilla on pulaa suojavarusteista. Samoin sairaalat usein kieltäytyvät tekemästä koronatestejä henkilökunnalleen, koska korvaavia työntekijöitä mahdollisesti karanteeniin joutuvien tilalle ei ole.

Suojavarusteiden puute johtaa siihen, että lääkäreistä ja sairaanhoitajista tulee auttajien sijasta tartuttajia. Pietarin Pokrovskajan sairaalassa ainakin 27 potilasta ja viisi henkilökuntaan kuuluvaa on saanut viruksen, koska sairaalan johto ei lääkärien mukaan erotellut riittävän hyvin tartunnan saaneita potilaita muista sairaalassa olevista.

Uutistoimisto Tassin mukaan pietarilaisessa Botkinin sairaalassa 137 sairaalahenkilökuntaan kuuluvaa on niin ikään saanut tartunnan.

Presidentti Vladimir Putin lupasi maanantaina televisiossa sairaaloihin nopeasti ”korkealaatuisia ja tehokkaita suojavarusteita”.

STT

Kuvat: