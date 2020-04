Luonnonsuojeluliitto: Nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät riitä turvaamaan saimaannorpan kannan kasvua

Luonnonsuojeluliiton mukaan Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset eivät ole riittäviä saimaannorpan kannan kasvun turvaamiseksi.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät turvaa saimaannorpan kannan kasvua, sillä rajoitukset eivät käsitä koko Saimaata ja ovat voimassa vain osan vuodesta. Rajoitukset eivät koske muikkuverkkoja.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että verkot ovat vaarallisia kuuteille ympäri vuoden. Rajoitusten päättyminen kesäkuun lopussa on liiton mukaan johtanut myös siihen, että kuuttien verkkokuolemat ovat siirtyneet keväästä heinäkuulle.

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona ja ovat voimassa kesäkuun loppuun asti. Rajoitukset ovat voimassa saimaannorpan keskeisillä elinalueilla.

Liitto vetoaa Saimaan kalastajiin, jotta he luopuisivat verkkokalastuksesta myös kalastusrajoitusalueiden ulkopuolella.

– Nyt on aika tehdä kaikki voitava niiden kuuttien puolesta, jotka ovat selviytyneet surkeasta talvesta ja aloittavat kohta itsenäistä elämää – monet mahdollisesti tavanomaista heiveröisempinä. Jokainen kuutti on erittäin tärkeää pitää hengissä, Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen sanoo tiedotteessa.

Norpan alalaji saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

STT

