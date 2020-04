Veteraanipäivän seppeleet laskettiin poikkeusoloissa – Salossa sotaveteraaneja enää noin 50

Kansallista veteraanipäivää jouduttiin tänä vuonna juhlistamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun yli kymmenen osallistujan julkiset kokoontumiset on kielletty.

Kansallista veteraanipäivää on Salossa perinteisesti vietetty Moision koulussa järjestetyllä juhlalla. Juhlasta on lähetetty matkaan seppelpartio Vapauden liekki -muistomerkille Sibeliuspuistoon.

Eilen Vapauden liekki -patsaalle astelivat laskemaan seppeleen Salon Seudun Rintamaveteraanien puheenjohtaja Esko Orrenmaa, Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo ja Salon Seudun Sotaveteraanien perinnejaoston puheenjohtaja Ari Aalto. Miehet pyrkivät tekemään toimituksen huomioiden turvavälit mahdollisimman hyvin.

– Oli tosi hyvä, että kaupunki pystyi järjestämään tämän seppeleenlaskutilaisuuden ja perinne jatkui, Nummentalo totesi.

Orrenmaa luki muistomerkillä seppeleen nauhassa olleen tervehdyksen Salon veteraanijärjestöiltä, kaupungilta ja seurakunnalta. Muita puheita ei pidetty.

Tapahtumaa seurasi puistossa muutama ihminen monen metrin etäisyydeltä. Yleisö piti suurta etäisyyttä seppelpartion lisäksi myös toisiinsa.

Veteraanipäivää juhlistettiin koko Salon alueella seppeleiden laskuilla, mutta erillisiä juhlatilaisuuksia ei järjestetty.

Seppeleitä laskettiin veteraanikiville tai sankarihaudoille Angelniemellä, Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa, Kuusjoella, Muurlassa, Perniössä, Perttelissä, Salossa, Suomusjärvellä ja Särkisalossa. Laskemisesta vastasivat veteraani- ja reserviläisyhdistykset.

Salon Seudun Sotaveteraanien ja Salon Seudun Rintamaveteraanien toiminta on tällä hetkellä tauolla koronaviruksen vuoksi. Veteraanien Perinnepaja Torikadulla on toistaiseksi suljettu.

– Jonkin verran on soiteltu veteraaneille, Aalto kuvailee yhdistyksen toimintaa poikkeusoloissa.

Salossa on tällä hetkellä elossa enää noin 50 sotaveteraania, ja heidän keski-ikänsä on 94 vuotta.

– Tänä keväänä aika moni on nukkunut pois. Siunaustilaisuuksia on ollut useita, toteaa Orrenmaa.