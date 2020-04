Vietnam vaihtui koiralenkkeihin – Kuusjoelta ponnistanut Heikki Kulta on nähnyt 371 F1-kilpailua paikan päällä

Formula ykkösten toimittajan Heikki Kullan kalenterissa oli merkattuna tälle päivälle kaikkien aikojen ensimmäinen Vietnamin GP. Tuo merkintä, kuten kaikki muutkin työmenot pyyhkiyivät kuitenkin pois Kullan kalenterista vajaa kuukausi sitten, kun koronavirus levisi Eurooppaan.

– Minulla on varattuna lentoliput kesäkuun puolivälin Kanadan GP:tä varten, mutta nyt näyttää kyllä siltä, ettei sinnekään tarvitse lähteä. Oma arvioni on, että kausi alkaa aikaisintaan elo-syyskuun vaihteessa, vuodesta 1983 asti formulakisoja kiertänyt Kulta pyörittelee.

Jos Kullan ennustus pitää paikkansa, tarkoittaisi se sitä, että kausi käynnistyisi aikaisintaan Belgian GP:stä elokuun lopussa. Se merkitsisi samalla, että kausi olisi alle kymmenen osakilpailun mittainen, ellei perutuille kisaviikonlopuille löytyisi sijaa loppu- tai alkuvuoden 2021 kalenterista.

– Toimittajalle, joka on tottunut kirjoittamaan päivittäin juttuja, on ollut aika sopeutuminen olla kuukausia kirjoittamatta. Nyt olen viime aikoina tehnyt satunnaisia juttuja ja kirjoittanut kirjaa. En vain osaa oikein olla tekemättä mitään, Kulta miettii.

Kuusjoella nuoruutensa viettänyt Kulta muistaa edelleen hyvin sen hetken, kun hän päätyi lehtimiestyöhön. Salon kauppaopistossa opiskellut Kulta tiedusteli kesätoimittajan paikkaa Salon Seudun Sanomien urheilutoimituksesta pääsiäisen tienoilla vuonna 1975. Kultaa pyydettiin toimittamaan lehteen juttunäyte, ja aihe löytyi aivan kotipihan kulmilta.

Kuusjoella oli 1970-luvun puolivälissä nimittäin kolme SM-tason nuorta yleisurheilijaa: korkeushyppääjä Minna Vehmasto ja juoksijat Leena Lepistö sekä Anne Hakala.

Kulta haastatteli kolmikkoa ja heidän valmentajaansa Matti Mettalaa, toimitti jutun Salkkariin ja kuukauden mittainen kesäpesti oli sen myötä sinetöity.

– Juttu oli lopulta koko sivun kokoisena lehdessä. Se oli aika hulppea avaus, Kulta naurahtaa.

Kuukausi Salkkarin urheilutoimituksessa meni vauhdilla. Kesätoimittaja Kulta ja urheilutoimituksen esimies Harri Sulonen kiertelivät Salon ja ympäryskuntien urheilutapahtumissa, ja toimituksessa puhelimeen vastattiin legendan mukaan aina lempeimmällä mahdollisella tavalla.

– Se pitää paikkansa. Siinä vihaisinkin soittaja yleensä pehmeni aika äkkiä, kun ensin vastasi ”Salon Seudun Sanomat, Kulta”, ja jos soittajalla oli vielä asiaa esimiehelle, siirtyi luuri pöydän yli seuraavalle, joka vastasi ”Salon Seudun Sanomat, Sulonen”, Kulta nauraa.

Salon vuosilta mieleen on jäänyt myös jalkapallon Mestaruussarjan edeltäjä Kuntasarja. Sarja potkaistiin käyntiin keväällä 1973, ja Kulta kuului tuolloin Kuusjoen joukkueeseen. Hän muistelee tehneensä koko sarjan historian ensimmäisen maalin.

– Kaikki avauskierroksen pelit alkoivat samaan aikaan, ja me saimme pallon heti ensimmäisellä minuutilla ylärimaan, josta se kimposi suoraan minun jalkaani. Se oli varmasti maailman helpoin, ja samalla koko Kuntasarjan ensimmäinen maali, Kulta muistelee hymyssä suin.

Salkkarista Kulta jatkoi seuraavaksi kesäksi Turun Sanomien urheilutoimitukseen, ja vuonna 1978 hän aloitti lehdessä vakituisena urheilutoimittajana. Samaisena kesänä Kulta sai ensikosketuksensa formuloihin, kun hän päätyi Ahvenanmaalle haastattelemaan sponsorimatkalla olleita moottoriurheilutähtiä.

Ensimmäiseksi haastateltavaksi osui tuolla reissulla hallitseva maailmanmestari Niki Lauda.

– Lauda kehui jo tuolloin Keke Rosbergia nousevaksi kyvyksi. Meni siinä silti vielä muutama vuosi, ennen kuin menestystä alkoi tulla, Kulta muistelee.

Lopullisesti Kulta rakastui formuloihin keväällä 1983, kun hän jatkoi suoraan jääkiekon MM-kisoista Saksan Münchenistä junalla Italian Imolaan seuraamaan San Marinon GP:tä.

– Keke oli kisassa lopulta neljäs, mutta sitäkin vaikuttavampaa oli nähdä ensimmäistä kertaa F1-autot paikan päällä. Moottoreiden jylinä tuntui vatsanpohjassa asti. Se oli todella vaikuttavaa.

31 vuotta myöhemmin keväällä 2014 Kulta seurasi Australiassa formuloita paikan päällä jo 300. kerran. Parhaimmillaan reissupäiviä kertyi 2000-luvun ”hulluina kausina” jopa 180 vuodessa. Turun Sanomista hän jäi eläkkeelle vuoden 2018 lopulla, mutta on sen jälkeen jatkanut formulajuttujen kirjoittamista Turun Sanomien lisäksi Helsingin Sanomiin ja Apu-lehteen. Kokonaiskisamäärä on kivunnut tähän päivään mennessä jo 371:een.

Suomalaiskuskeista Kulta on vuosien varrella tutustunut parhaiten Kimi Räikköseen, jonka uraa hän on seurannut lähietäisyydeltä pian jo 20 vuotta.

– Kimi on aito ja rehellinen haastateltava. Meillä on ollut aina hyvä yhteinen sävel, vaikka hän ei mediasta muuten ole koskaan juuri välittänytkään.

Valtteri Bottaksen tilannetta Kulta harmittelee. Hän uskoo, että ilman koronavirusta Bottas olisi laittanut kuusinkertaisen mestarin, Lewis Hamiltonin todella ahtaalle alkukauden aikana.

– Bottaksen puolesta harmittaa, kun talvitesteissä näytti siltä, että tämän vuoden Mercedes sopii hänelle todella hyvin. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten ahtaalle hän olisi saanut Lewis Hamiltonin laitettua alkukauden kisoissa.

Kulta vertaakin Bottasta 1980- ja 1990-luvuilla neljä maailmanmestaruutta voittaneeseen Alain Prostiin.

– Bottas tutkii paljon ajamistaan, käy läpi tarkkaan eroavaisuuksia Hamiltoniin ja tekee valtavasti töitä parantaakseen heikkouksiaan. Siinä mielessä hän on samanlainen kuin Prost.

Entä onko Hamilton sitten kuin Ayrton Senna?

– Oikeastaan hän on jo parempi. On vaikea laittaa ketään historiasta Hamiltonin edelle, Kulta kehuu.

Heikki Kullan F1-suosikit

Mika Salo on totuuden torvi

Parhaat F1-radat Top 5:

1) Singapore – ”visuaalinen mestariteos”

2) Suzuka – ”Kuljettajan rata”

3) Spa-Francorchamps – ”Suurten mestarien rata”

4) Hungaroring – Jännityksen ja kulinarismin kohtauspaikka”

5) Montreal – ”Tunnelma katossa ja taattu tulosmyllerrys”

Mieleenpainuvimmat F1-autot Top 5:

1) McLaren MP4-13 (1998) – ”Adrian Neweyn neroudella ja Mika Häkkisen ajonopeudella”

2) Ferrari F2007 – ”Päihitti nopeammat McLarenit”

3) Williams FW08 (1982) – ”Suomalaisen sisun ilmentymä”

4) McLaren MP4-20 (2005) – ”Ylivoimaisen mestaruuden arvoinen auto epäluotettavalla moottorilla”

5) Mercedes W05 (2014) – ”Hybridiajan mestariteos”

Varikon mielenkiintoisimmat haastateltavat Top 5:

1) Kimi Räikkönen – ”Lyhyestä virsi kaunis – ja rehellinen”

2) Nico Rosberg – ”Urani paras vastaus kysymykseen, miksi liian vähän syitä opetella suomea: 1) isoäiti, 2) isä, 3) Heikki Kulta”

3) Mika Salo – ”Totuuden torvi”

4) Lewis Hamilton – ”Suomalaisuus kunniassa”

5) Jenson Button – ”Todellinen gentleman”