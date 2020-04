Viikko alkaa vaihtelevassa säässä, vapuksi poutaantuu – kesäistä lämpöä ei kuitenkaan luvassa

Vappuviikko alkaa vaihtelevassa säässä, joka kuitenkin lämpenee hieman viikonloppua kohden. Ilmatieteen laitoksen ennuste ei silti lupaa vapuksi kesäisiä lämpötiloja, vaan kesäkauden aloitusta vietettäneen parhaimmillaan noin 10 asteen lämmössä.

Maanantaiksi sääennuste lupaa länteen melko poutaista, joskin pilvistä säätä. Lapissa on odotettavissa hajanaisia lumi- ja räntäsateita, jotka tiistaina vähitellen liikkuvat etelämmäksi.

– Kuuroja voi idässä tulla vähän enemmänkin ja miksei jossakin maan keskiosissa. Lounaassa taitaa olla pääosin edelleen poutaista, ehkä pohjoisessa tulee jokunen lumikuuro, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomola.

Keskiviikkokin on Tuomolan mukaan kuuroherkkä päivä, joskin sadekertymät jäänevät vähäisiksi. Lounaasta näyttää myös lähestyvän sadealue, joka kuitenkin saattaa mennä Suomen eteläpuolelta ohi. Vappuaatto eli torstai ja vapunpäivä eli perjantai ovat ennusteen mukaan melko laajalti poutaisia, joskin pohjoisessa saattaa tulla joitakin lumikuuroja.

Sunnuntai viikon lämpimin päivä

Yölämpötilat menevät Tuomolan mukaan lähiöinä vielä helposti pakkaselle. Päivisin on lämpöä luvassa etelään seitsemästä yhdeksään tai kymmeneen astetta, maan keskiosiin neljästä seitsemään astetta, Pohjois-Pohjanmaalle noin neljää astetta ja Lappiin muutama plusaste.

– Ehkä perjantaina vapunpäivänä saattaa lämpötila vähän nousta, mutta se on niin paljon kiinni pilvisyydestä, Tuomola sanoo.

Maan länsiosissa mittari saattaa nousta noin kymmeneen asteen, mutta idässä voi olla pilvisempää ja lämpötila liikkuu kuuden asteen molemmin puolin. Lapin länsiosassa voi olla paikoin noin viisi astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla kuusi astetta.

Viikon lämpimin päivä on ennusteen mukaan sunnuntai, jolloin mittari voi nousta maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 13 asteen välille. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa lämpötila voi olla kuudesta kahdeksaan astetta, mutta Pohjois-Lapissa jäädään yhdestä kuuteen, seitsemään asteeseen.

– Loppuviikkoa kohti hiukan lämpenee ja siinä sateet entisestään vähenevät, Tuomola tiivistää.

STT

Kuvat: