Viileät kelit ovat hidastaneet kevään etenemisen liki tavanomaiseksi

Huhtikuun viileät säät ja yöpakkaset ovat hidastaneet varhain alkaneen kevään etenemistä niin, että nyt ollaan vain vähän edellä tavanomaista eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Näin arvioidaan Ilmatieteen laitokselta ja Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

– Pohjoisessa kevät on jo liki myöhässä. Mitä pitempään Suomessa on nyt keväällä kylmää, sitä suurempi riski syntyy pohjoiseen sille, että kaikki lumet sulavat kertalaakista myöhään. Tästä voisi aiheutua pahoja tulvia pohjoiseen kesäkuussa, arvioi Syken johtava hydrologi Bertel Vehviläinen STT:lle.

Hänen mukaansa nyt näyttää siltä, että kevät ei etene Lapissa ja Koillismaalla käytännössä lainkaan ennen vappua.

Suomen eteläpuoliskon vähälumisen talven seurauksena on se, että jokitulvia ei ole lumien nopeankaan sulamisen tapahtuessa odotettavissa Siikajoesta etelään.

– Runsaat vesisateet voisivat tosin tuoda tulvia myös etelämmäs.

Myös toukokuun puolella sään ennakoidaan jatkuvan Vehviläiseen mukaan viileänä.

Siitepöly ei nyt iso riesa

Lumiraja menee nyt osapuilleen Oulun pohjoispuolelta Joensuun pohjoispuolelle, kertoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

– Esimerkiksi Lapin Kittilässä on lunta 117 senttiä ja Inarissa 118 senttiä.

Jäiden sulaminen on edennyt Viljamaan mukaan niin, että merialueista on vielä ajojäätä ja jonkin verran kiintojäätä Perämeren pohjoisosan rannikolla.

– Sisävesillä jäätä oli huhtikuun edellisessä mittauksessa vielä esimerkiksi Pielavedellä ja Kallavedellä. Samoin lännessä Etelä-Pohjanmaan Lappajärvessä oli vielä jäätä. Inarinjärven jään paksuudeksi mitattiin 70 senttiä.

Välillä liki pysähtynyt kevään eteneminen on ollut hyvä asia allergikoille.

– Nyt siitepölyä näyttää olevan ilmassa hyvin pieniä määriä. Koivu saattaa alkaa kukkimaan Ahvenanmaalla ensi viikolla. Lepän kukinta puolestaan voi olla jo pääosin päättynyt. Heinien kukinta tullee niistä sitten viimeisenä, Viljamaa arvioi Norkko.fi-sivuston tietoja.

Kylvötyö alkanut etelässä

Lintujen kevätmuutto vaikuttaisi Syken Bertel Vehviläisen mukaan sekin hidastuneen niin, että nyt ollaan jokseenkin ”ilmastomuutoksen ajan normaalin kevään” tahdissa.

– Lintujen paluumuuttohan alkoi hyvinkin varhain, eikä osa vesilinnuista edes lähtenyt talveksi pois Suomesta. Mutta kylmät ilmat ovat vaikuttaneet. Itse näin esimerkiksi ensimmäisen pääskysen vasta muutama päivä sitten, lintuharrastaja Vehviläinen sanoo, mutta painottaa samalla, että hänen varsinainen asiantuntemuksensa on vesitieteen (hydrologia) alueella.

Työ alkavan kesän kasvi- ja viljasadon eteen on alkanut tai alkamassa.

– Etelä-Suomessa on aloitettu juurikkaan ja viljojen kylvötyö. Samoin syysviljojen lannoitus on etelässä alkanut, kertoo kasvintuotannon asiantuntija Elisa Kivioja Satakunnan Pro Agriasta.

Kiviojan kotimaakunnan pohjoisosissa on vielä viljelyn rintamalla ”hyvin hiljaista” pakkasöiden vuoksi.

– Etelä-Satakunnassa sen sijaan on aloitettu jo kylvöjä. Siellä niihin päästiin tavanomaista aiemmin.

Kiviojan mukaan eteläisessä ja osin keskisessäkin Suomessa ollaan tilanteessa, että vähälumisen tai lumettoman talven vuoksi maa ei ole monin paikoin lainkaan roudassa. Tämä ei ole hyvä asia: routa on viljelylle tarpeellinen maanmuokkaaja.

