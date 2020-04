Virallisestikin vihdoin salolainen! Viidettä vuotta turvapaikkaa hakenut Naim Panahi sai päätöksen Migriltä

Se perjantai oli kaikkea muuta kuin tavallinen salolaiselle Naim Panahille, joka oli odottanut viidettä vuotta Maahanmuuttoviraston (Migri) päätöstä turvapaikasta.

Panahi saapui Saloon teinipoikana vuonna 2015 Afganistanista, suuren maahanmuuttoaallon mukana. Nyt parikymppinen Naim on valmistumassa lähihoitajaksi Salon seudun ammattiopistosta, on monessa mukana ja puhuu sujuvaa suomea.

Panahi sai maaliskuun torstaina erikoisen puhelun MTV3:sta: ehtisikö poliittisesti aktiivinen turvapaikanhakija seuraavaksi päiväksi Viiden jälkeen -ohjelmaan kertomaan pakomatkastaan?

Perjantaina Panahi istui junassa matkalla kohti tv-studiota ja taas soi puhelin. Vastaanottokeskuksesta kerrottiin, että Migristä on tullut kirje, joka pitäisi hakea K-kaupasta. Josko kirje liittyisi turvapaikkahakemukseen?

Panahi pyysi kotimajoituksen perheenisä Toni Etelää hakemaan kirjettä valtakirjan kanssa.

Tv-lähetys näytettiin suorana: Panahia hermostutti – ketäpä ei olisi? – mutta haastattelu sujui hyvin.

– He eivät edes kysyneet niitä kysymyksiä, joihin olin etukäteen saanut valmistautua, Panahi kertoo nyt huhtikuussa.

Vasta lähetyksen jälkeen Panahi ehti kuulla Toni Etelältä suuren uutisen: turvapaikka on vihdoin ja viimein myönnetty!

– Lupaprosessiin on kulunut viidettä vuotta ja välillä on usko ollut loppua kesken. Prosessi on kohtuuttoman hankala ja pitkä. Nyt olo on helpottunut ja hyvä. Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat minua auttaneet, Panahi sanoo.

Yksi Panahia raskaassa prosessissa tukenut on salolaislähtöinen opiskelija Helmi Lipiäinen. Panahi ja Lipiäinen saivat viime syksynä ihmisoikeustyöstään Vuoden Nuori Vihreä Toimija -tunnustuksen (SSS 26.11.2019). Tuolloin Panahi kertoi, että Migri arvioi turvapaikkapäätöksen valmistuvan viimeistään vuoden 2021 kesäkuuhun mennessä.

– Oltiin molemmat hämmentyneitä mutta myös iloisia, että päätös tulikin jo nyt! Tosi hieno juttu, tuntuu siltä, että oikeus on voittanut, Helmi Lipiäinen iloitsee ystävänsä puolesta.

Lupaprosessia on hankaloittanut se, ettei Panahilla ole koskaan ollut passia ja Afganistanista peräisin olleissa henkilötiedoissa oli ristiriitaisuuksia.

Turvapaikanhakijan elämä on Suomessa rajoitettua, sillä ilman passia, matkustuslupaa ja pankkitiliä on vaikea tehdä aivan tavallisiakin asioita. Nyt Naim Panahi on viimein virallisestikin salolainen. Henkilökortin, matkustusdokumentin, passin ja Suomen kansalaisuuden hakeminen ovat kaikki vireillä.

– Käsittely kestänee puolesta vuodesta vuoteen, mutta yllätyksiä ei pitäisi enää tulla, Panahi iloitsee.

Sekä Lipiäinen että Panahi uskovat, että turvapaikkahakemuksen saamista ja käsittelynopeutta auttoivat Panahin yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä Panahin tarinan saama mittava mediajulkisuus.

– Naim tuskin pysyisi vaiti ihmisoikeuskysymyksistä Afganistanissakaan, hän joutuisi hengenvaaraan jo siksi, Helmi Lipiäinen sanoo.

Panahin perhe lähetti poikansa pakomatkalle alun perin häneen ja koko perheeseen kohdistuvan vainon takia.

– Kaikki pakolaiset eivät pysty tai halua olla poliittisesti aktiivisia. Jos en olisi lähtenyt mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, en välttämättä olisi saanut turvapaikkaa. Nyt sain, koska arveltiin, että en enää sopeutuisi Afganistaniin enkä olisi siellä turvassa, Panahi sanoo.

Nuori mies aikoo seuraavaksi keskittyä parantamaan iltalukiossa matematiikan ja englannin kielen taitojaan hoitajan työ ohella, jonka jälkeen hän on aikeissa kouluttautua sairaanhoitajaksi.

Naim Panahin kohdalla vuosien stressi ja odotus on nyt ohitse. Monen muun hiljaisemman ja vähemmän näkyvän pakolaisen kohdalla odotus yhä jatkuu.