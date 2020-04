Voimakkaat tuulet puhaltavat länsirannikolla – ajokeli on vaarallinen pohjoisessa

Ilmatieteen laitos varoittaa paikoin vaarallisesta ajokelistä. Varoitukset on annettu Lappiin sen pohjoisimpia osia lukuun ottamatta, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Vaarallisin ajokeli on Koillismaalla ja Etelä-Lapissa.

Länsirannikolla puhaltavat voimakkaat tuulet. Tuulisen sään odotetaan jatkuvan tiistai-iltaan asti, kertoo Foreca. Voimakas tuuli liittyy matalapaineen keskukseen, joka on asettunut Fennoskandian ylle. Siihen liittyy myös sateita.

Lounaisilla merialueilla on voimassa aallokkovaroitus.

STT

