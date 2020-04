Vuohensaaren huoltorakennus valmis juhannukseen mennessä – kahvila aukeaa vappuna

Salon Vuohensaaren huoltorakennuksen rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

– Työt alkoivat kunnolla joulun jälkeen ja valmista on juhannukseen mennessä, sanoo kemiönsaarelaisen rakennusliike Sorsas Byggeri Ab:n toimitusjohtaja Tommy Sorsa . Urakka on yrityksen suurimpia tänä vuonna.

Uusi huoltorakennus rakentuu leirintäalueen ja uimarannan väliin nykyisen nurmikentän rajalle. 138 kerrosneliön huoltorakennusta voivat hyödyntää sekä leirintäalueen että uimarannan käyttäjät.

Huoltorakennukseen tulee naisten ja miesten wc:t, inva-wc, suihkut sekä ruokala- ja keittiötilaa. Rakennuksen yhteyteen on tulossa myös septitankin tyhjennyspiste.

– Sisällä alkavat ensi viikolla laatoitustyöt. Ulkoverhoilu on pian valmis, sen jälkeen vuorossa on räystäiden asennus ja maalaustyöt, Sorsa sanoo.

Sorsan mukaan rakennusmiehet ovat saaneet tehdä töitä rauhassa eikä ilkivaltaa ole tehty, vaikka Vuohensaaressa käykin paljon ihmisiä.

– Varsinkin kauniina päivinä ihmisiä on alueella paljon liikkeellä, hän sanoo.

Kahvion vieressä sijaitseva vanha wc- ja suihkurakennus on tarkoitus purkaa.

Vuohensaaren kahvila avaa ovensa näillä näkymin vappuna.

– Kelien mukaan mennään, mutta kahvilaa olisi tarkoitus pitää viikonloppuisin auki vapusta lähtien. Normaalisti kahvila ei tietenkään saa olla auki, mutta ulosmyynti on sallittu, sanoo yrittäjä Leena Kela .

Kelan mukaan kahvila on ensimmäistä kertaa tällä kaudella auki vapunpäivästä sunnuntaihin.

– Pöytiä ja tuoleja ei laiteta esille, mutta joka tapauksessa tulemme paikalle paistamaan munkit ja jotain muutakin on varmasti tarjolla, Kela sanoo.

Myös Vuohensaari on normaalia kevättä huomattavasti hiljaisempi, poissa ovat lukuisat päiväkoti- ja koululaisryhmät sekä muun muassa työhyvinvointipäiviä viettävät.

– Toivottavasti kesäteatteri tulee tänäkin kesänä, huokaa kymmenettä kautta Vuohensaaressa yrittäjänä toimiva Kela.

Myös Vuohensaaren majoituskalenteri on tyhjentynyt, vaikka myös majoituspalvelut ovat jälleen käytettävissä vapusta lähtien. Vuohensaaressa on vuokrattavana kaikkiaan yhdeksän huonetta, joihin mahtuu yhteensä 30 henkeä.

Majoitushuoneita on Ahtelan torpassa, vanhassa saunarakennuksessa sekä vanhassa putkassa.

– Valtaosa yöpyjistä on ollut ulkomaalaisia. He jäävät tänä kesänä tulematta. Kotimaan matkailun on ennustettu kasvavan, mutta missä vaiheessa näin käy, on vielä täysi mysteeri, Kela sanoo.