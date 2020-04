Wada luovutti venäläisurheilijoiden epäilyttäviä dopingnäytteitä kansainvälisille lajiliitoille – voi johtaa jatkotoimiin

Maailman antidopingneuvosto Wada tiedotti torstaina, että se on jättänyt kansainvälisille lajiliitoille testituloksia venäläisten urheilijoiden antamista epäilyttävistä dopingnäytteistä. Lisäksi Wada on toimittanut testituloksia antidopingtyötä tekeville elimille.

Wadan mukaan kyseessä oli 298 venäläisurheilijan testitulokset, joita antidopingin kansainvälinen kattojärjestö on jakanut 27 kansainväliselle lajiliitolle ja 29 antidopingjärjestölle. Nämä voivat tuloksia tarkastellessaan tarvittaessa ryhtyä lisätoimiin.

Wadan tiedustelu- ja tutkintayksikkö seuloi venäläisurheilijoiden tietoja ja testinäytteitä, jotka oli kerätty Moskovassa sijainneesta dopinglaboratoriosta. Tutkintayksikön johtaja Günter Younger kertoi, että tietojen luovutus eteenpäin oli tapahtunut ”erittäin haastavan, pitkäkestoisen ja monitahoisen tutkinnan jälkeen”.

– Olemme astuneet askeleen eteenpäin, että huijarit saatetaan oikeuden eteen. Tämä on aina ollut päämäärämme, kun olemme tehneet työtä puhtaan urheilun ja urheilijoiden puolesta, Wadan Younger sanoi.

Wadan puheenjohtaja Witold Banka painotti, että Venäjällä tehdyn dopingvilpin tutkimukset jatkuvat. Moskovan dopinglaboratoriosta kerättyjen epäilyttävien testinäytteiden uudelleenanalysointi on edelleen käynnissä.

– Tämä ei ole vielä tien pää. Wadan johtama uudelleenanalysointi on paljastanut jo 57 uutta tapausta, Banka sanoi.

McLarenin raportti avasi dopinghaavat

Venäjän vaalima dopingkulttuuri paljastui loppuvuodesta 2015. Silloin ilmestyi kanadalaisen juristin Richard McLarenin koostama raportti, jossa selvitettiin, kuinka Venäjän huippu-urheilu pyöri systemaattisesti ja valtiojohtoisesti dopingin käytön ympärillä. Raportissa oli paljastuksia Venäjän talvella 2014 Sotshin kotiolympiakisoissa tekemistä räikeistä dopingrikkeistä.

McLarenin raportissa Venäjän antidopingtoimiston Rusadan rooli kyseenalaistettiin. Venäjän harjoittamalta antidopingtyöltä katosi samalla uskottavuus.

McLarenin raportti johti Venäjän sulkemiseen kesällä 2016 Rio de Janeiron olympiakisojen yleisurheilusta. Pyeongchangin talvikisoihin vajaat kaksi vuotta myöhemmin kilpailukiellossa ollut Venäjä osallistui niin sanotusti neutraalin lipun alla, venäläisten olympiaurheilijoiden joukkueena.

STT

