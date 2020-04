Wall Streetin pörssiviikko alkoi nousupäivällä, vaikka tiedossa on luultavasti ankeita talouslukuja

Pörssiviikko alkoi Wall Streetillä selvässä nousussa. Keskeisistä indekseistä Dow Jones ja S&P 500 nousivat maanantaina 1,5 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq kohosi 1,1 prosenttia.

Sijoittajien optimismia on lisännyt se, että jotkut Yhdysvaltain osavaltiot ovat jo alkaneet avata taloutta uudelleen koronavirusrajoituksia hölläämällä, ja moni osavaltio on julkistanut aikataulun talouden avaamiselle. Esimerkiksi viruksen pahimmin koetteleman New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti osavaltion alkavan näillä näkymin purkaa rajoituksia 15. toukokuuta alkaen.

Rohkaisevia uutisia on kuultu myös koronaviruksen pahimmin runtelemista Euroopan maista, joiden koronavirusluvut viittaavat tartuntahuipun olevan takanapäin. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on tehty suunnitelmia rajoitusten asteittaiseksi purkamiseksi.

Nousu hataralla pohjalla

Viikko voi tuoda kuitenkin tullessaan myös huonoja uutisia markkinoille, sillä Yhdysvalloissa julkaistaan paljon talouslukuja, joiden odotetaan olevan synkkiä. Kuluttajien luottamuksen ja työttömyyslukujen lisäksi tiedossa on monien keskeisten yritysten tulosjulkistukset ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Osa analyytikoista onkin varoittanut, että pörsseissä tällä hetkellä vallitseva nousuvire ei ole kestävällä pohjalla, sillä reaalitalouden tilanne on ankea. Vaikka rajoituksia vähitellen purettaisiin, on koronakriisi vielä pahasti kesken.

Pörssit ovat olleet nousussa läpi huhtikuun romahdettuaan rajusti koronaviruskriisin räjähdettyä käsiin maaliskuussa.

Markkinoilla on pidetty silmällä myös Yhdysvaltain öljyn hintaa, joka romahti viime viikolla ensimmäistä kertaa negatiiviseksi. WTI-raakaöljylaadun hinta elpyi hieman loppuviikosta, mutta sukelsi taas maanantaina 25 prosenttia.

Öljyn hintaa on painanut etenkin koronaviruksen aiheuttama kysynnän romahdus, jota edes öljyntuottajamaiden leikkaukset tuotantoon eivät ole vielä tasapainottaneet.

