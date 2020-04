WHO varoittaa: Virus piinaa koko maailmaa vielä pitkään, suurin osa maista on vasta alkuvaiheessa

Koronavirus ja sen aiheuttama covid-19-tauti kulkevat maailmalla vielä pitkään. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti keskiviikkona, että suurin osa maista on vasta alkuvaiheessa pandemian vastaisessa taistelussa.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että jotkin maat uskoivat jo taltuttaneensa uuden viruksen, mutta sitten niissäkin tartuntojen määrä alkoi jälleen kasvaa. Myös Afrikassa, Etelä- ja Keski-Amerikassa ja Itä-Euroopassa trendi on hänen mukaansa ollut huolestuttava.

– Älkää erehtykö, meillä on vielä pitkä matka edessämme. Virus tulee olemaan kanssamme vielä pitkään, hän lausui.

Yhdysvallat on arvostellut WHO:ta muun muassa liian myöhäisestä varoituksesta, Kiinan liian hellämielisestä kohtelusta ja jopa tautiepidemian peittelystä. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo jatkoi parjaamista keskiviikkona sanoen, ettei Yhdysvallat usko Kiinan ilmoittaneen mahdollisesta kansanterveyteen kohdistuvasta vaarasta vaaditussa 24 tunnin aikaikkunassa. Pompeon mielestä WHO olisi voinut julkisesti ilmoittaa sääntöjä rikkovasta jäsenmaasta, mutta näin ei hänen mukaansa kuitenkaan tapahtunut.

WHO:n pomo ei kuitenkaan niele kritiikkiä. Hän muistutti keskiviikkona, että WHO antoi korkeimman mahdollisen varoitussignaalinsa tammikuun lopussa julistaessaan kansanterveydellisen hätätilan tammikuun lopussa. Tuolloin Kiinan ulkopuolella oli todettu alle sata tartuntaa eikä yhtään kuolemaa.

Pandemiaksi WHO nimesi tilanteen maaliskuussa. Tuolloin monet maat ryhtyivät asettamaan erilaisia rajoitustoimia estääkseen viruksen leviämistä. WHO:lla ei ole oikeutta jakaa jäsenmailleen rangaistuksia.

