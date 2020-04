Wuhan raportoi lähes 1 300 aiemmin kertomatta jäänyttä koronakuolemaa

Kiinassa koronaviruksen alkuperäkaupunki Wuhan on raportoinut 1 290 koronaviruskuolemaa, jotka ovat jääneet aiemmin tilastoimatta.

Wuhanin uudet lukemat kasvattavat kaupungin koronakuolemien kokonaismäärän 3 869:ään. Kiinan kokonaismäärä on nyt yli 4 600.

Wuhanin viranomaisten mukaan nyt tilastoidut kuolemat oli joko raportoitu virheellisesti tai ne olivat jääneet kokonaan huomaamatta.

Koronavirusepidemian huippu oli Kiinassa tammi-helmikuussa, ja maaliskuun puolivälin jälkeen maassa on raportoitu yleensä vain muutamia koronakuolemia päivässä.

