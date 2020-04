Yhdysvallat tukee koronakriisissä hätää kärsiviä lentoyhtiöitään miljardeilla

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on päässyt sopuun maan suurten lentoyhtiöiden kanssa alalle annettavasta miljardien dollarien suuruisesta tukipaketista, jolla torjutaan koronaviruksen aiheuttamia talousvaikeuksia.

Sopimuksen myötä Yhdysvaltain liittovaltio voi päätyä monien lentoyhtiöiden osaomistajaksi, kertoo Financial Times. AFP:n lähteen mukaan valtiosta tulisi vähemmistöomistaja yhtiöissä. Osa lentoyhtiöistä epäröi paketin hyväksymistä kansallistamispelkojen vuoksi.

Tukipaketista sovittiin maan 10 suuren lentoyhtiön kanssa. Ala työllistää noin 750 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Koronapandemian vuoksi lentoliikenne on käytännössä pysähtynyt maassa.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi viime kuussa historiallisen suuren 2,2 biljoonan dollarin elvytyspaketin koronaviruksen kurittaman talouden pelastukseksi.

