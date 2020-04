Yhdysvallat ylittää perjantaina 50 000 koronakuoleman rajan

Yhdysvalloissa on pian kuollut 50 000 ihmistä koronavirukseen. Torstai-iltana paikallista aikaa viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin oli kuollut maassa Worldometer-tilastosivun mukaan jo yli 49 800 ihmistä.

Viimeisen 24 tunnin aikana Yhdysvalloissa kirjattiin Worldometerin mukaan yli 2 300 koronakuolemaa. Luvut vaihtelevat eri lähteissä. Viruslukuja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan kuolemia tuli vuorokaudessa yli 3 100. Edellispäivänä vastaavasti Worldometerin luku oli Johns Hopkinsia selvästi suurempi.

Yhdysvalloissa on kuollut virukseen selvästi eniten ihmisiä maailmassa. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on 151.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT