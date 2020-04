Yhdysvalloissa 17 miljoonaa ihmistä on jäänyt ilman työtä koronapandemian aikana

Yhdysvalloissa 17 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Maan työministeriö ilmoitti viikkokatsauksessaan torstaina paikallista aikaa, että se oli saanut viikon aikana 6,6 miljoonaa uutta työttömyysetuushakemusta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti uusista tukitoimista, joilla on tarkoitus pumpata 2,3 biljoonaa dollaria maan talouteen.

Työttömyysluvut olivat olleet lähes historiallisen alhaisia ennen kuin monet yritykset joutuivat keskeyttämään toimintansa koronaviruksen leviämisen takia.

Analyytikkojen mukaan tilanne jatkunee vielä kuukausia. Työttömyysluvut viittaavat siihen, että useampi menettää työnsä koronakriisin seurauksena kuin vuoden 2008 talouskriisissä. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtaja Kristalina Georgieva varoitti torstaina, että luvassa on suurin globaali hätätila sitten 1930-luvun laman. Suomessa 1930-luvun lama tunnetaan pula-aikana.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja on todettu yli 468 000, mikä on väkilukuun suhteutettuna noin 1 400 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden, kertoo tilastosivusto Worldometer.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

Kuvat: