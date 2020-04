Yhdysvalloissa jälleen lähes 2 000 koronaviruskuoleman päivä

Yhdysvalloissa ainakin 1 997 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana, kertoo maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto. Luku kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Viime päivinä on kerrottu toistuvasti noin 2 000 uudesta kuolemasta päivittäin.

Yhdysvalloissa on raportoitu eniten virukseen liittyviä kuolemia maailmassa, yhteensä noin 40 600. Sataa tuhatta asukasta kohden Yhdysvalloissa on kuollut virukseen 12 ihmistä.

Koko maailmassa kuolemia on rekisteröity jo yli 165 000.

STT

