Yhdysvalloissa kaikkia kehotetaan nyt suojamaan kasvonsa ulkona liikkuessa

Yhdysvalloissa koko kansaa kehotetaan nyt suojaamaan kasvonsa ulkona ollessa, kertovat kansainväliset mediat. Maan presidentti Donald Trump kertoi asiasta päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessan.

Presidentti sanoi tilaisuudessa, ettei itse aio suojata kasvojaan ja että kyseessä on vain suositus, kirjoittaa New York Times.

Päivää aiemmin New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio kehotti kaikkia suojaamaan kasvonsa ulkona esimerkiksi huivilla.

Yhdysvalloissa koronaviruksen on saanut yli 270 000 ihmistä. New York on ollut jo jonkin aikaa tartuntakeskittymä.

STT

