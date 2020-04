Yhdysvalloissa yli 1 200 uutta koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on vuorokaudessa kuollut 1 258 ihmistä koronaviruksen seurauksena, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Määrä on alhaisin lähes kolmeen viikkoon.

Koronakuolemia on seurattu torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 51 000 ihmistä.

Tilastosivusto Worldometersin mukaan kuolleita on jo yli 52 000. Se on lähes 160 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT

Kuvat: