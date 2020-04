Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lähes 500 miljardin dollarin elvytyspaketin

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt uuden, lähes puolen biljoonan dollarin elvytyspaketin maan talouden piristämiseksi koronaviruspandemian keskellä. Senaatti oli hyväksynyt paketin jo aiemmin, ja presidentti Donald Trump on kertonut aikovansa allekirjoittaa sen.

Paketti hyväksyttiin heittämällä äänin 388-5. Äänestykseen osallistuneet kongressiedustajat pitivät kasvomaskeja.

Elvytyspaketti on suuruudeltaan 483 miljardia dollaria eli noin 448 miljardia euroa. Se on jatkoa kongressin maaliskuun lopussa hyväksymälle kahden biljoonan dollarin elvytyspaketille.

Tukipaketti on tarkoitus osoittaa muun muassa pienyrityksille, sairaaloille ja koronavirustestaukseen.

STT

Kuvat: