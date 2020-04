Yhdysvaltain tartuntatautiekspertti: Kättely voisi jäädä historiaan

Länsimaiseen tapakulttuuriin olennaisena osana kuuluva kättely voisi jäädä historiaan myös koroviruskriisin jälkeen, arvioi yhdysvaltalainen tartuntatautispesialisti Anthony Fauci. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja kommentoi kättelyä vastauksena toimittajan kysymykseen. Faucin mukaan koronaviruspandemiasta on syytä oppia se, vastaavaa voi tapahtua jatkossakin. Koska erilaisten hengitystieinfektioiden tiedetään leviävän esimerkiksi käsien välityksellä, on kättelyn tarpeellisuutta arvioitava uudelleen.

– Yhteiskuntana voisimme unohtaa kättelyn. Ei meidän tarvitse kätellä. Siitä on luovuttava, sillä se todella on yksi keskeisistä tavoista, joilla hengitystieinfektiot leviävät, Fauci perusteli.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu jo yli 423 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Noin 14 400 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Yhdysvalloissa on eniten todettuja tartuntoja maailmassa. Johns Hopkinsin mukaan maailmalaajuisesti vahvistettujen tartuntojen määrä on ylittänyt 1,5 miljoonaa ja kuolleita on ainakin 87 000. Todelliset luvut lienevät tätä suurempia.

Jo yli 317 000 ihmistä on parantunut viruksen aiheuttamasta taudista.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-08-20/index.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

