Yhdysvaltoihin luvassa lisää koronamielenosoituksia – New Yorkin synkkä tilanne alkaa vihdoin vähän helpottamaan

Yhdysvalloissa on suunnitteilla lisää mielenosoituksia, joissa vastustetaan koronaviruksen torjuntaan liittyviä liikkumisrajoituksia. Uutiskanava CNN:n mukaan protesteja on luvassa ainakin Wisconsiniin, Kansasiin ja Missouriin.

Viime viikolla muun muassa Michiganin osavaltion pääkaupunkiin Lansingiin kerääntyi noin 3 000 mielenosoittajaa, joista osa kantoi aseita.

Wisconsinin mielenilmauksia organisoiva Ben Dorr sanoi pelkäävänsä, että maata uhkaa talouden täystuho.

– Sadat tuhannet työntekijät ovat työttöminä. Satoja tuhansia pieniä perheyrityksiä tuhoutuu parhaillaan tämän eristyksen takia. Monilla pienillä yrityksillä ei ole varaa pitää oviaan suljettuna edes viikkoa tai kahta, ja nyt puhutaan jo toisesta kuukaudesta, Dorr perusteli.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt rajoitusten purkamisen osavaltioiden huoleksi mutta on kritisoinut kovin sanoin joitakin osavaltioita rajoitusten liian hitaasta höllentämisestä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoi lauantaina, että Yhdysvaltojen ja Kanadan raja pysyy suljettuna koronaviruksen vuoksi vielä toisenkin kuukauden.

New Yorkin kriisi helpottamassa

Yhdysvaltojen pahimmassa koronakeskittymässä New Yorkissa kuvernööri Andrew Cuomo sanoi akuutin kriisin olevan pikku hiljaa jo hellittämässä.

– Jos katsomme menneiden kolmen päivän lukuja, voimme todeta, että olemme ohittaneet huipun ja kääntyneet pikku hiljaa laskuun, mikä olisi erittäin hyvä uutinen, Cuomo sanoi.

Cuomon mukaan luvut ovat kuitenkin edelleen korkeita. Yli 1 900 ihmistä joutui viruksen vuoksi osavaltiossa vuorokauden aikana sairaalahoitoon ja ainakin 540 kuoli, kuvernööri kertoi lauantaina.

Cuomo kaipaili osavaltioon myös lisää koronavirustestejä. New Yorkissa tehdään nyt noin puoli miljoonaa testiä kuukaudessa, mikä on kuvernöörin mukaan vain murto-osa siitä määrästä, mikä tarvittaisiin.

– Mitä enemmän testataan, sitä enemmän tietoa saadaan ja sitä nopeammin yhteiskuntaa päästään avaamaan, Cuomo perusteli.

Tuhansia kuolemia hoivakodeissa

Koronavirus on iskenyt aiempia arvioita paljon pahemmin Yhdysvaltojen hoivakoteihin, kertoo New York Times. Lehden selvityksen mukaan covid-19-kuolemia on ollut hoivakodeissa ainakin 7 000 eli tähän mennessä viidennes kaikista koronaviruskuolemista.

Tartuntoja lasketaan hoivakodeissa olevan yli 36 500, joukossa sekä asukkaita että henkilökuntaa.

Lehden mukaan todellinen määrä on todennäköisesti vielä korkeampi. Ainakin 4 100 hoito- ja hoivakodista on ilmoitettu koronavirustartuntoja.

Maaliskuussa annettiin ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi, suojavarusteiden käyttämisestä ja määräys, että vanhusten luona vierailevilta tulisi mitata kuume. Lehden mukaan ohjeita ei kuitenkaan noudateta kaikkialla muun muassa henkilöstö- ja varustepulan takia.

https://edition.cnn.com/2020/04/18/health/us-coronavirus-saturday/index.html

https://www.nytimes.com/2020/04/17/us/coronavirus-nursing-homes.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: