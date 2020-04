YK:n pääsihteeri: Konfliktialueilla koronaviruspandemian pahin on vielä edessä

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on uudelleen pyytänyt maailmanlaajuista tulitaukoa koronaviruspandemian takia.

Guterres sanoi, että pandemiassa pahin on vielä tulossa konfliktialueille. Hän viittasi Syyrian, Libyan ja Jemenin kaltaisiin maihin, joissa taisteluita on käyty kiivaasti.

– Covid-19-myrsky on tulossa näille konfliktin areenoille, Guterres sanoi.

Maaliskuun loppupuolella YK vetosi maailmanlaajuisen tulitauon puolesta. Guterresin mukaan edistystä on jo tapahtunut, mutta taistelut jatkuvat monin paikoin.

Useat maat kuten Ukraina, Syyria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Sudan ja Filippiinit ovat ilmaisseet tukensa aloitteelle.

– Julistusten ja tekojen välillä on kuitenkin valtava etäisyys, Guterres sanoi.

Hän korosti, että tarve tulitauolle on kiireellinen.

– Virus on näyttänyt, kuinka nopeasti se voi liikkua rajojen yli, järkyttää maita ja kääntää ihmisten elämiä ylösalaisin.

Euroopan unioni on tukenut YK:n pyyntöä.

– Kehotamme kaikkia aseellisiin konflikteihin osallistujia kaikkialla maailmassa ryhtymään toimiin poliittisen ratkaisun löytämiseksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkein edustaja Josep Borrell sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

