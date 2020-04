YK:n pääsihteeri patistaa hallituksia suojelemaan naisia perheväkivallalta koronakriisin aikana

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii maailman hallituksia panostamaan naisten suojeluun koronaviruspandemian aikana.

Guterres muistutti videolausunnossaan, että monille naisille ja tytöille väkivallan uhka on suurinta kotona. Nyt koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien takia suuri osa maailman väestöstä joutuu viettämään suurimman osan ajasta neljän seinän sisällä.

– Väkivalta ei rajoitu taistelukentille. Monille naisille ja tytöille uhka on suurin siellä missä pitäisi olla turvallisinta, heidän omissa kodeissaan, Guterres sanoi.

– Viime viikkojen aikana taloudellisten ja sosiaalisten paineiden ja pelkojen kasvaessa olemme nähneet maailmanlaajuisesti kammottavaa nousua perheväkivallassa.

Guterres sanoi, että viime viikkoina on nähty perheväkivallan lisääntyneen selvästi.

Hän kehotti kehittämään järjestelmiä, joiden avulla naiset voivat pyytää apua käydessään ruokakaupassa tai apteekissa.

– Kehotan kaikkia hallituksia tekemään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä oleellisen osan kansallisia covid-19-suunnitelmiaan.

Maaliskuun lopulla Guterres kehotti maailman konfliktien osapuolia laskemaan aseensa koronaviruspandemian ajaksi.

STT