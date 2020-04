Yle: Kaikki Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet ovat Huoltovarmuuskeskuksen mukaan käyttökelvottomia

Kaikki liikemies Onni Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet ovat Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) mukaan käyttökelvottomia, kertoo Yle. Asiasta kertoi Ylelle Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Sarmasteelta maskeja noin viiden miljoonan euron edestä. Jo toimitetuista maskeista selvisi ensin, etteivät ne sovellu sairaalakäyttöön, mutta hoivakoteihin kyllä. Perjantaina selvisi kuitenkin, että maskit ovat aiheuttaneet käyttäjilleen allergisia reaktioita.

HVK:n epäonniset suojamaskikaupat tulivat ilmi toissa viikolla, kun selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla. HVK:n mukaan Sarmasteen toimittamat maskit eivät olleet sitä, mitä tilattiin, kun taas Sarmasteen mukaan tilauksessa ei edes pyydetty sairaalatason maskeja.

– Tästä 10 miljoonasta eurosta osin riidellään ja katsotaan, paljonko siitä rahasta voidaan turvata takaisin valtiolle. Mutta on ennenaikaista kommentoida enempää, Känkänen sanoi Ylelle.

Jylhältä tilatut maskit eivät ainakaan vielä perjantaina olleet saapuneet Suomeen, ja virolainen pankki on jäädyttänyt HVK:n Jylhälle lähettämät rahat.

Sittemmin keskusrikospoliisi on aloittanut maskikauppa-asiassa rikostutkinnan törkeästä petoksesta. Poliisi ei ole kertonut epäiltyjä, mutta Sarmaste on kertonut STT:lle, että uskoo olevansa epäilty. Sarmaste kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tiina Jylhää edustava juristi Kari Uoti on kertonut STT:lle, ettei Jylhä ole epäiltynä tutkinnassa.

STT

