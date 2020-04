KRP: Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista pidätetty yksi ihminen – Ylen mukaan kyseessä on Onni Sarmaste

Poliisi on takavarikoinut 2,7 miljoonan euron arvosta varoja, jotka jäädytettiin Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) koronasuojainkauppojen yhteydessä, keskusrikospoliisi KRP kertoo.

KRP kertoo myös, että yksi epäilty on pidätetty. Ylen tietojen mukaan pidätetty on liikemies Onni Sarmaste. KRP ei ole vahvistanut Ylen tietoa.

KRP kertoi viime viikolla aloittavansa esitutkinnan HVK:n suojamaskikaupoista. HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu.

KRP:n mukaan esitutkinnassa selvitetään HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältöä ja sitä, vastasiko toimitus näiden sopimusten sisältöä.

– Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat tällä hetkellä muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu. Tutkinta jatkuu seuraavaksi esimerkiksi kuulusteluilla ja muun todistelun keräämisellä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila KRP:stä tiedotteessa.

KRP:n mukaan poliisi takavarikoi rikoksesta epäillyltä myös kaksi arvoautoa.

Miljoonien eurojen maskikaupat

HVK:n epäonniset suojamaskikaupat tulivat ilmi huhtikuun alkupuolella, kun selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla.

Vaikka Sarmasteen toimittamat suojat eivät käy sairaalakäyttöön, HVK:n mukaan ne sopivat hoivayksiköihin ja kotihoitotyöhön. Viime viikolla HVK määräsi ne kuitenkin käyttökieltoon, koska se oli saanut muutaman valituksen suojien aiheuttamista allergisista reaktioista.

Suojaimia testataan parhaillaan VTT:n kanssa. Testitulokset allergisia oireita aiheuttaneista suojaimista valmistuvat tämän viikon aikana.

