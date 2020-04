Yle: Kuolleeksi luultua irakilaismiestä epäillään nyt törkeästä petoksesta

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee aiemmin kuolleeksi luultua irakilaismiestä nyt törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä, kertoo Yle tietojensa mukaan.

Kyse on asiasta, jossa Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) viime vuonna langettavan tuomion. Silloisten tietojen mukaan Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen.

Ylen tiedon mukaan KRP epäilee, että kuolleeksi luultu mies olisi ollut lavastamassa omaa kuolemaansa Irakissa. Ylen tietojen mukaan suomalaiset viranomaiset ovat saaneet tiedon, että mies on tällä hetkellä Irakissa.

Valituksen ihmisoikeustuomioistuimeen teki aikanaan miehen tytär. Langettavassa päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa.

KRP on jo aiemmin vahvistanut, että ihmisoikeustuomioistuimen langettavaan ratkaisuun vaikuttanut kuolintodistus on Irakin viranomaisten mukaan väärennetty.

Viime viikon perjantaina vangittiin nuorehko nainen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Ylen mukaan kyse on miehen tyttärestä.

Jos rikosepäilyt johtavat lainvoimaiseen tuomioon, Suomi voi hakea EIT:ltä tuomion uudelleentarkastelua.

https://yle.fi/uutiset/3-11330974

STT

Kuvat: