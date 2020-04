Yle: Sairaalat saivat varmuusvarastoista vuosia sitten vanhentuneita hengityssuojaimia

Sairaalat saivat varmuusvarastoista vuosia sitten vanhentuneita hengityssuojaimia, Yle kertoi nettisivuillaan keskiviikkona. Ylen tietojen mukaan osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus) toimitetuista hengityssuojaimista oli vanhentunut jo vuonna 2012, eikä valmistaja suosittele niiden käyttöä.

Vanhentuneiden suojaimien osat voivat hapertua, mikä tekee maskista epätiiviin. Uutisen mukaan vanhentuneen suojaimen suodatin voi myös alkaa päästää läpi esimerkiksi koronavirusta sisältäviä nestehiukkasia.

Ylen haastattelema Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on tietoinen, että osa toimitetusta tavarasta on reippaasti vanhentunutta.

– Ihan kuranttia se kaikki varmuusvaraston tavara ei ehkä ole ollut. Realiteetti on se, että niitä on säilytetty varmuusvarastossa vuositolkulla. Osassa tavaraa voi olla vähän ongelmiakin, Lehtonen sanoi.

https://yle.fi/uutiset/3-11286164

STT

Kuvat: