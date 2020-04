Joensuun pitkä jakso yleisurheilun kotimaisten huippukisojen järjestäjänä katkesi – GP-sarjan aloitus siirtyy heinäkuulle

Yleisurheilun kotimaisen GP-sarjan kauden ensimmäinen kilpailu Joensuussa on pitänyt perua ja toinen siirtää Espoossa myöhempään ajankohtaan. Joensuussa piti kilpailla 3. kesäkuuta ja Espoossa 12. kesäkuuta. Espoon kilpailun uusi ajankohta on 5. elokuuta.

– Kansainvälistä tapahtumaa ei voi järjestää kesäkuun alussa, koska urheilijoita ei Euroopasta saa paikalle, ja Euroopan yleisurheiluliiton pronssitason kilpailun järjestäminen on näin ollen mahdotonta. Joensuun kilpailua ei voi myöskään siirtää, koska keskuskentän kenttäremontti alkaa 8. kesäkuuta, Joensuun GP:n pääsihteeri Tuomo Lehtinen kertoi tiedotteessa.

– Iso harmi. Meillä on 12 vuoden katkeamaton perinne Joensuussa Eliitti- ja GP-kilpailuista. Se menee nyt poikki. Tässä ollaan kuitenkin niin ison asian äärellä, että yksi tapahtuma on hyvin pieni asia kokonaisuudessa, Lehtinen viittasi koronavirukseen.

Rima heiluu monen kilpailun kohdalla

Tämän hetken toiveen mukaan GP-sarja pääsee käynnistymään Jyväskylässä 8. heinäkuuta ja jatkuu viikkoa myöhemmin Lahdessa. GP-sarjassa on vuosien saatossa nähty kotimaisten huippujen lisäksi paljon myös ulkomaalaisia huippu-urheilijoita.

– Jyväskylän ja Lahden GP-kilpailut pyritään järjestämään noina päivinä, mutta kilpailuille on katsottu myös mahdollisia varapäiviä, jos sellaisen käyttöön tulisi tarvetta, Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto kertoi.

Espoon kilpailun siirtäminen elokuun 5. päivälle osuu samaan ajankohtaan Helsingin tähtikisojen kanssa. Tähtikisoille etsitään uusi päivämäärä tai kilpailu perutaan.

Myös kesäkuisten Kuortaneen juhannuskisojen ja Lapinlahden tähtikisojen osalta rima heiluu. Aallon mukaan järjestäjien kanssa on keskusteltu, mutta lopullisia päätöksiä siirrosta tai muista vaihtoehdoista ei ole tehty.

STT

Kuvat: