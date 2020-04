Ylen haastattelema hallituslähde: STM ja THL eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista

Ylen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista. Yle nojaa tietonsa hallituslähteeseen.

Monialainen asiantuntijaryhmä on valmistellut epidemiatilanteesta selvitystä, joka on pohjana hallituksen päätökselle Uudenmaan eristämisen lopettamisesta tai sen jatkamisesta. Mediatietojen mukaan hallitus olisi kertomassa päätöksestään keskiviikkona.

Päätöksen taustalla vaikuttaa keskeisesti se, onko epidemia levinnyt Suomessa jo niin laajalle, ettei Uudenmaan eristäminen olisi perusteltua. Ylen tietojen mukaan perusteena eristämisen lopettamiselle olisi juuri se, että tartuntatilanne Uudellamaalla ei enää eroa merkittävästi muista Suomen tautikeskittymistä. Ilmaantuvuus on selvästi muuta Suomea korkeampi myös länsirajan Länsi-Pohjassa, käy ilmi THL:n koronakartasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että liikkumisrajoitus todennäköisesti päättyy 19. huhtikuuta eli sitä ei jatketa. Hän toisti tämän viikonloppuna Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa.

https://yle.fi/uutiset/3-11304670

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006471840.html

STT

Kuvat: