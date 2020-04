Yli puolet matkailu- ja ravintolayrittäjien vuokranantajista tullut vastaan koronakriisissä – vuokria on niin alennettu kuin poistettu määräaikaisesti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kyselyn mukaan 60 prosenttia alan yritysten vuokranantajista on helpottanut vuokranmaksua koronakriisin aikana. Näistä noin puolet on poistanut vuokranmaksuvelvollisuuden määräaikaisesti ja puolet alentanut vuokria.

Vuokranantajista 40 prosenttia ei vastaavasti ole toistaiseksi alentanut tai poistanut vuokria. MaRan mukaan näiden joukossa on useita kauppakeskuksia ja kuntia.

– Ymmärrän hyvin kuntien taloudellisen ahdingon, jota koronakriisi vielä pahentaa. Kuitenkin joustamattomuus vuokrissa koituu myös kuntien tappioksi. Kunnilla ei ole varaa menettää työllistäviä ja veroja maksavia matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappisanoo tiedotteessa.

Ravintolat, kahvilat ja baarit suljettiin valtioneuvoston asetuksella viime lauantaista alkaen. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on vedonnut vuokranantajiin, jotta vuokria helpotettaisiin tai niistä luovuttaisiin määräaikaisesti.

Aalto-yliopistossa on arvioitu, että jopa puolet ravintola- ja majoitusalan yrityksistä on suurissa maksuvaikeuksissa jo kuukauden päästä ravintolasulun alkamisesta.

MaRan kyselyyn vastasi yli 420 etujärjestön jäsenyritystä huhtikuun alussa.

STT

Kuvat: