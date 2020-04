Yli viisi miljoonaa yhdysvaltalaista menetti viime viikolla työnsä

Koronaviruspandemia jatkaa tuhojaan myös taloudessa. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan maassa haki viime viikolla työttömyysavustusta 5,2 miljoonaa uutta työtöntä.

Maaliskuun puolivälistä lähtien Yhdysvalloissa on menetetty 22 miljoonaa työpaikkaa, koska koronan vuoksi on suljettu muun muassa yrityksiä, kauppoja ja ravintoloita.

Trumpin odotetaan kertovan tänään päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessaan ohjeistaan, miten maan talous avataan uudelleen.

Yhdysvalloissa kuoli vuorokauden aikana keskiviikkoiltaan mennessä lähes 2 600 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo uutistoimisto AFP. Määrä on maailman suurin yksittäinen päiväluku.

STT

Kuvat: