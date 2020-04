”Yö ja päivä” oppivat toisiltaan Vuokatissa – Laukkanen ja Hulkko ottavat lisävuoden mahdollisuutena

Huumorilla höystetty juttelu yhdistyy Vuokatin uimahallissa työntekoon, kun rintauimarit Jenna Laukkanen ja Ida Hulkko harjoittelevat. Laukkanen on kotialtaassaan, mutta muuten tilanne on poikkeuksellinen. Tamperelainen Hulkko tuli pariksi viikoksi valmentajansa Jere Jänneksen kanssa Vuokattiin, kun kotipaikkakunnan uimahalliin ei koronaviruspandemian vuoksi päässyt harjoittelemaan.

Laukkanen otti ”kohtalotoverinsa” ilolla harjoitusseurakseen.

– Tavallaan olemme urheilijoina niin kuin yö ja päivä. Toiselta pystyy oppimaan, Laukkanen kiittelee kolme vuotta nuorempaa kilpakumppaniaan.

Hän kertoo erilaisuudesta käytännön esimerkin harjoituksista.

– Kovien settien väleissä toinen tykkää vain olla ja itse tykkään uida, että pysyy tuntuma. Minun on vaikea heittäytyä moneksi minuutiksi altaan laidalle, Laukkanen sanoo hymyillen ja kuvaa itseään enemmän ”vanhan luokan kelaajaksi”.

Laukkanen on saanut kotikonnuilleen kovaa harjoitusseuraa aiemminkin, sillä Rion olympiavuonna Tsekin Martina Moravcikova piipahti kolme kertaa harjoittelemassa Vuokatissa.

– Hänestä oli silloin itselleni tosi paljon apua, hän oli paljon kokeneempi uimari. Opin paljon. Saimme tosi hyviä pätkiä, mutta jos sellaista olisi joka viikko, olisin ihan puhki.

Olympialykkäys toi hyödyllistä lisäaikaa

Sekä Laukkasen että Hulkon kiikarissa on Tokion olympialaisiin 100 metrin rintauinnin A-raja 1.07,07. Hulkko on uinut siitä 35 sadasosan ja Laukkanen vastaavasti 71 sadasosan päähän. Rajojen jahtaaminen ja olympialaisiin valmistautuminen vaihtui lähikuukausien osalta perusharjoitteluun.

– Nyt pystyn ottamaan paljon rennommin. Aika samantyyppistä treeniä teen, mutta turha puristaminen on jäänyt pois. Kun paine tulee kisoista, se paine tulee treeneihinkin.

Olympialaisten siirto vuodella tuo vuoden lisää harjoitusaikaa, minkä Laukkanen toivoo itselleen tuovan lisää tasaisuutta tekemiseen.

– Itselläni alkoi olla vähän olo, että on kiire olla oikeasti kunnossa keväällä ja olympialaisiin nähden. Siinä mielessä tämä ekstravuosi sattui hyvään saumaan, Laukkanen sanoo.

Samansuuntaiset ovat myös Hulkon mietteet.

– Vuosi lisäaikaa treenata mahdollistaa kehittymiskäyrän nousun vielä korkeammalle. Nyt ei tarvitse koko ajan ajatella rajaa, vaan voi lähteä rennosti kisailemaan ja nauttimaan tekemisestä.

Vuokatti maistuu Hulkolle

Kilpailuja ei ole hetkeen näköpiirissä, mutta Hulkko nauttii arjestaan poikkeustilanteessakin. Hän kuvaa pariviikkoista jaksoa Laukkasen kanssa ”huikeaksi tilaisuudeksi”.

– Jenna tekee niin ammattimaisesti asioita ja on sydäntä myöten tässä lajissa. Olemme tosi erilaisia uimareita, mutta loppujen lopuksi tosi samanlaisia ihmisiä. Olen ehkä kasvanut vähän erilaiseen treenikulttuuriin, Hulkko sanoo.

Elämänsä toisella Vuokatti-visiitillä tamperelainen iloitsi myös hiihtomahdollisuudesta ja ylipäätään talvesta.

– Se tuntuu aika hienolta. Olen kuitenkin niin luontoihminen.

Kun Hulkko palaa Kainuusta Tampereelle, hän toivoisi pääsevänsä altaaseen harjoittelemaan.

– Jos ei pääse, sitten teen enemmän voimajaksoa.

