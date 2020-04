Yrittäjille on tulossa oikeus hakea työttömyysturvaa koronakriisin aikana

Hallitus esittää yrittäjille oikeutta hakea työttömyysturvaa, jos koronakriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Sitä voi hakea myös takautuvasti 16. maaliskuuta jälkeen tulleista menetyksistä. Yrittäjän tulee kuitenkin hakea työttömyysturvaa 15. huhtikuuta mennessä, jotta oikeus turvaan on takautuvasti.

Työttömyyspäivärahaan kytkeytyvää turvaa haetaan Kelalta. Jos hakemus tulee 15. huhtikuuta jälkeen, oikeus työttömyysturvaan on vain hakupäivästä lähtien.

Hallituksen esityksen mukaan oikeus koskee kaikkia yrittäjiä, myös työllistäviä yrittäjiä. Lakiesitys mahdollistaa sen, että koronasta kärsinyttä yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta päätoimisella yrittäjällä olisi oikeus työttömyysturvaan, kuten tällä hetkellä pitäisi tehdä. Samalla yrittäjä voisi edelleen saada myös jonkin verran yrittäjätuloa yrityksestään menettämättä kokonaan etuuttaan.

Hallitus on varannut yrittäjien työttömyysturvaan 160 miljoonaa euroa. Tämä perustuu oletukseen, että 55 000 yrittäjää hakisi sitä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa kesäkuun loppuun asti.

Hallitus on jo aiemmin kertonut yrittäjille tarkoitetuista yritystuista, jotka on tarkoitettu yritystoiminnan pyörittämiseen koronakriisin aikana.

Kausityöntekijäpulaan esitetään helpotusta

Helpotukseksi kausityöntekijöistä olevaan työvoimapulaan hallitus esittää väliaikaista lakimuutosta, jonka turvin maahanmuuttajat voivat vaihtaa työpaikkaa huoltovarmuuden kannalta kriittiselle alalle.

Hallituksen esityksen mukaan jo maassa olevat maahanmuuttajat, joilla on laillinen peruste olla maassa, ovat oikeutettuja vaihtamaan työpaikkaa, jos uusi työ kuuluu huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta kriittiselle alalle.

Laki koskisi kaikkia voimassa olevia oleskelulupia, viisumeita ja kausityötodistuksia ja uusia myönnettäviä oleskelulupia, viisumeita ja kausityötodistuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi viime viikolla, että esimerkiksi maatiloille ja puutarhoihin tarvitaan Suomessa pikaisesti 1 500 ulkomaista työntekijää.

Nykylain mukaan kausityöntekijä saa luvan työskennellä vain yhdellä tai muutamalla työnantajalla kerrallaan. Koronakriisin takia moni esimerkiksi ravintola-alalle palkattu maahanmuuttaja on voinut menettää työnsä. Saatavuusharkintajärjestelmä estää kuitenkin uudelleen työllistymisen, sillä lupa on kytketty työnantajaan tai tiettyyn alaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että lakimuutos koskisi ainakin joitakin satoja maahanmuuttajia.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa vuoden loppuun.

STT

Kuvat: