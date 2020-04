Yrityssaneeraukseen ajautuneen Stockmannin tulos syöksyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tavarataloyhtiö Stockmannin tulos oli selvästi tappiollinen alkuvuonna.

Tammi-maaliskuussa oikaistu liiketulos oli 29,4 miljoonaa euroa pakkasella. Vuosi sitten tappio oli 20,6 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön alkuvuoden liikevaihto pieneni 168,4 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli 207,2 miljoonaa vastaavana ajankohtana.

Toimitusjohtaja Jari Latvasen mukaan liiketoiminta kehittyi lupaavasti alkuvuonna. Myös myynti oli vielä alkuvuodesta hänen mukaansa terveellä tasolla ja 3,5 prosentin nousussa.

Koronavirustilanne kuitenkin johti merkittävään asiakasmäärien vähentymiseen. Maaliskuussa yhtiön myynti laski lähes 50 prosenttia.

– Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Latvanen sanoo tiedotteessa.

Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen

Yhtiö käynnisti maaliskuussa yt-neuvottelut koronaepidemian vuoksi.

Stockmann on myös päättänyt hakeutua koronaviruksen vuoksi yrityssaneeraukseen. Helsingin käräjäoikeus päätti yrityssaneerauksen aloittamisesta 8. huhtikuuta.

Johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan Stockmannin liiketoiminta on yhä jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä.

Kauppatavaraketju valmistelee parhaillaan ehdotusta saneerausohjelmaksi. Osana ohjelman valmistelua Stockmann arvioi kiinteistöjensä myynti- ja takaisinvuokrausvaihtoehtoja.

– Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus, säilyttää henkilöstömme työpaikat ja jatkaa konsernin terveen liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuutta varten, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Tilanteesta johtuen yhtiö julkaisi ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa suppeampana johdon osavuotisena selvityksenä.

STT

