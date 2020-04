Hella Lighting Finland Oy:ssä käydään parhaillaan koko henkilöstöä koskevia yhteistoimintaneuvotteluja Salossa. Yt-neuvottelujen piirissä on kaikkiaan 34 työntekijää, jotka työskentelevät Perttelin Hähkänällä.

– Yt-neuvottelut kestävät vielä pari viikkoa. Viimeinen palaveri on tarkoitus pitää 27. huhtikuuta, toimitusjohtaja Sami Yllikäinen kertoo.

– Tavoitteena on emoyhtiön konsernistrategian mukaan siirtää toiminnat Suomesta yhtiön muihin yksilöihin, joita on eri puolilla maailmaa. Emopaikka on Saksassa, mutta toimintaa on kaikilla mantereilla.

Konsernin aikomuksena on siirtää kaikki toiminta pois Suomesta. Yllikäinen ei poissulje mahdollisuutta myös työntekijöiden siirtymiseen.

– Se riippuu jokaisen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, hän huomauttaa.

– Perttelin tehdas sulkeutuu, jos siihen tulokseen tullaan, mutta neuvottelujen ajan mietitään vielä kaikkia vaihtoehtoja. Korona-aikana asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti, Yllikäinen huomauttaa.

Hän myöntää, että koronakriisillä ei ole osuutta parhaillaan käytäviin yt-neuvotteluihin.

Hellan Salon yksikössä on autoteollisuuden valojen tuotesuunnittelua, kotimaan myyntiä sekä risteilyalusten sisävalaisinten kokoonpanoa ja tuotantoa.

– Marine Indoor -asiakkaina ovat muun muassa Turun telakka ja kansainvälisiä kauppakumppaneita, Ylliläinen toteaa.

Yritystoiminnan päättymisen uhka on leijunut Perttelin yksikön yllä jo pitkään. Vuonna 2016 Hähkänän tehtaalla oli vielä 185 työntekijää, mutta määrä väheni rajusti yt-neuvottelujen seurauksena. Tuolloin Pertteliin piti jäädä vain parikymmentä ihmistä tuotekehitykseen ja myyntiin, mutta työpaikkoja säilyi tuplasti, kun kaikkea tuotantoa ei siirrettykään Romaniaan. Osaa risteilyalusten ja rakennusten led-valojentuotannosta jatkettiin Salossa.

Perttelissä sijaitsevan Hellan yksikön juuret ovat vuonna 1955 perustetussa Talmussa, joka valmisti ensin taloustavaroita ja sittemmin heijastimia.

Kansainvälinen Hella-konserni osti tehtaan vuonna 1983. Hella Lightning Finland Oy:n ensimmäiset led-tuotteet valmistettiin vuonna 1992.

Hella Group toimii 125 paikassa 35 eri maassa. Konsernin liikevaihto noin 7 miljardia. Sillä on yhteensä noin 39 000 työntekijää, joista 8 000 toimii tutkimuksen ja kehityksen parissa.

Hella on tuonut markkinoille muun muassa ensimmäiset kokonaan ledeillä toteutetut ajovalot ja ensimmäisen häikäisemättömän ksenon-kaukovalon.