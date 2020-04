ZDF: Jalkapallon Mestarien liigan finaalit pelataan heinä-elokuussa ilman yleisöä

Jalkapallon miesten ja naisten Mestarien liigan finaalit sekä Eurooppa-liigan loppuottelu pelataan heinä-elokuussa, kertoo saksalainen tv-kanava ZDF kotisivuillaan. Mediatietojen mukaan finaalit pelataan näillä näkymin ilman yleisöä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on pitänyt tänään puhelinkokouksen, jossa se on keskustellut suunnitelmistaan muokata koronaviruspandemian pysäyttämää kansainvälistä jalkapallokalenteria. ZDF:n mukaan Uefa harkitsee myös kesäkuun maaotteluiden siirtämistä syksylle.

Miesten Mestarien liigan finaalin on tähän saakka ollut määrä olla 30. toukokuuta Istanbulissa ja naisten Wienissä 24. toukokuuta. Eurooppa-liigan loppuottelun alkuperäiseksi päiväksi on merkitty 27. toukokuuta.

Uefa ei ole vahvistanut mediatietoja finaalien uusista ajankohdista ja pelaamisesta ilman yleisöä.

https://www.zdf.de/sport

STT

Kuvat: